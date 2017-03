Ponta lansează un atac la Iohannis și Grindeanu

Fostul premier Victor Ponta consideră că Dacian Cioloș „greșește”, afirmând că „România trebuie să fie nucleul dur al Europei”. Însă, tot acesta spune, pe pagina de socializare, că măcar Dacian Cioloș discută despre un subiect fundamental pentru viitorul României, în timp ce Presedintele, Guvernul și Parlamentul se mulțumesc să repete „fără convingere niște fraze șablon fără conținut și realism”.

Reacția fostului premier are loc după întâlnirea lui Dacian Cioloș cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, notează stiripesurse.

„Dacian Ciolos greseste cu anuntul privind „Romania in nucleul dur al UE” fiind mai politician decat politicienii – dar macar discuta despre un subiect fundamental pentru viitorul Romaniei/ poti sa porti o polemica in care fiecare parte isi prezinta argumentele.

Asta in timp ce Presedintele, Guvernul si Parlamentul se multumesc sa repete fara convingere niste fraze sablon fara continut si realism, parand la fel de dezinteresati si dezinformati ca si opinia publica din Romania .

De ce greseste Dacian Ciolos afirmand categoric ca „Romania trebuie sa fie in nucleul dur al Europei”??? Pentru ca stie foarte bine ca vinde publicului din tara noastra o iluzie care va duce la mari dezamagiri si frustrari.

Afirmatia sa imi aminteste de celebra „lasati-ne sa ne pregatim pentru Liga Campionilor” – iar acum ne multumim sa vedem la televizor cum joaca puternicii Europei intre ei iar noi nici nu mai facem nimic care sa ne permita sa ne calificam intr-un viitor previzibil.

Dacian Ciolos stie foarte bine ca prezenta Romaniei in „nucleul dur” depinde de multe conditii pe care nu putem (si cred ca nici nu trebuie in acest moment) sa le indeplinim :

1. apartenenta la Zona „Euro”

– in 2016 in timpul Guvernului Ciolos s-a abandonat oficial obiectivul stabilit anterior privind aderarea in 2019 ( cu ocazia detinerii Presedintiei UE) fara macar sa se mai propuna o alta data! Poate Dacian sa spuna cand vom adera? Bineinteles ca nu – tarile membre nici nu ar pierde timpul sa ne raspunda la o eventuala solicitare. Iar opinia mea este ca in conditiile actuale o aderare a tarii noastre la Zona Euro mai repede de 2025 ar fi o lovitura mortala pentru firmele romanesti (cele care inca mai supravietuiesc) si pentru puterea de cumparare a omului obisnuit.

2. acceptarea in Spatiul „Schengen”

– dupa ani in care Propaganda i-a mintit pe romani ca nu intram in Schengen din cauza PSD ( imi amintesc de pacalicii care isi schimbasera profilul de Facebook adaugandu-si „Schengen” la nume) a venit 2016 – Presedinte german si Prim Ministru „bruxelez” . Rezultatul : Schengen yok! Dupa prblemele cu refugiatii ale Doamnei Merkel , alegerile recente din Olanda si dupa ce am vazut aseara dezbaterea intre principalii candidati din Franta va spun adevarul – uitati de Schengen in urmatorii 4 ani! Si nu trebuie sa fim naivi si sa mai credem ca daca „dam tainul” si cumparam corvete din Olanda si blindate din Germania cu miliarde de Euro o sa se schimbe ceva ! Poate Dacian sa ma contrazica?

3. o coordonare a politicilor privind imigratia

– dupa pozitia „romaneasca” la momentul crizei refugiatilor ( am votat contra Germaniei dupa care am spus ca acceptam resistribuirea si i-am pacalit ca nu am mai facut nimic) credibilitatea noasta este zero / poate cineva sa spuna romanilor ca sustine inchiderea granitelor tarilor din Vestul Europei fara sa se gandeasca la posibilitatea ca acest tratament sa se aplice ulterior chiar si cetatenilor nostri? Daca Acordul cu Turcia cade (pentru ca da bine in alegerile nationale sa iti arati muschii) si vom avea iar un val de refugiati vreti sa va spun unde se vor opri? La zidurile super moderne si sofiaticate ridicate de Ungaria. Si Romania va fi atunci ajutata de UE cum este ajutata acum Grecia – adica vorbe multe si bani putini.

4. Disciplina fiscal-bugetara extrem de stricta

– in 2012-2016 am reusit sa ramanem macar sub pragul de 3% de deficit bugetar – azi nimeni nu crede in mod serios ca vom reusi acest lucru in 2017 ( sa nu mai vorbim de 2018-19)! Crede Dacian Ciolos ca o tara intrata in procedura de deficit excesiv va fi primita in „nucleul dur” condus de o Germanie cu excedent bugetar? Categoric nu ( daca nu vine iar Basescu sa taie pensiile si salariile).

– eu consider ca Romania trebuie sa se dezvolte in urmatorii anii cu deficite peste media UE ( asa cum au facut in trecut si tarile care azi ne cer austeritate) – altfel vom ramane in continuare cu un decalaj urias fata de Vestul Europei

5. Tarile din „nucleul dur” prefera ca Romania sa ramana un spatiu cu salarii mici si taxe si mai mici (asa se face profitul pentru firma-mama )

– o schimbare a modelului economic in favoarea angajatilor romani si a Bugetului national nu este posibila decat in afara influentelor celor care ar avea de pierdut din asta.

6. Egalitatea privind beneficiile sociale pentru toti romanii care lucreaza in Occident ( salariu, pensie, alocatia pt copii, servicii de sanatate, somaj)

– in timp ce Romania trebuie sa se lupte cu toate puterile pentru acest principiu toate partidele politice din tarile din nucleul dur (in special Germania dar si celelalte) au ca discurs electoral limitarea acestuia si chiar abolirea sa. Ne propune Dacian Ciolos cel „iubitor de Diaspora” sa fim de acord ca romanii sa nu aiba aceleasi drepturi sociale cu restul cetatenilor din tara in care traiesc si muncesc acum? Nu prea cred.

7. Ridicarea MCV ( un mecanism anacronic si discriminatoriu aplicat doar „amaratilor” din Romania si Bulgaria ) si aplicarea unui sistem egal pentru statele membre

– daca Dacian Ciolos (cu Klaus Iohannis presedinte) nu a reusit sa obtina nici macar o promisiune si o data aproximativa pentru finalizarea MCV cum ne spune ca ne baga el in „nucleul dur”?

Oricum dupa atatea eforturi inutile si atatea pretexte invocate de Bruxelles si alti „ambasadori” Romania ar trebui pur si simplu sa anunte unilateral Comisia Europeana ca MCV si-a epuizat total scopul initial fiind acum doar un instrument politic de lupta interna si externa/ si in consecinta nu mai figureaza pe agenda Guvernului si Parlamenetului din tara noastra.

Dincolo de aceste 7 motive realiste si pragmatice ( cu siguranta mai sunt si altele) nu trebuie sa ignoram motivele de mentalitate , cultura, civilizatie si prejudecatile care tin de sabloanele si dezinformarea presei occidentala dar si de propria noastra prostie in a ne exporta bataliile interne catre Europa / in ochii opiniei publice occidentale suntem tot o tara fosta comunista, de religie ortodoxa ( chiar daca am ales presedinte un luteran), cu multi „tigani” care cersesc, fura si invadeaza orasele lor, condusa de fosti securisti , extrem de corupti ( desi avem „eroi anticoruptie” si mai multi demnitari „penali” decat toate celelalte 27 de tari membre adunate ), etc. Daca maine ar fi un vot in Parlamentele nationale ale tarilor occidentale pentru primirea Romaniei si Bulgariei in UE ce rezultat ar fi? Ce zici Dacian?

Cred ca Dacian Ciolos greseste spunand la Bruxelles ceea ce functionarii de acolo vor sa auda si la Bucuresti ceea ce stie sigur ca nu se poate intampla : in final romanii vor fi frustrati ca iar am fost lasati pe afara si vom cauta responsabili pe care sa dam vina in mod stupid ( ca la povestea cu Schengen).

In schimb cred ca ar trebui:

– sa explicam concetatenilor nostri ce inseamna „nucleul dur al UE” / de ce nu putem si nici nu e bine acum sa fim acolo/

– sa negociem cat mai pragmatic si hotarat (alaturi de Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria dar si Bulgaria) care este statutul nostru in noua configuratie europeana

– sa ne dezvoltam economia, infrastructura, relatiile comerciale si potentialul uman mai repede decat media europeana si fara restrictiile impuse la nivel comunitar

– sa stabilim foarte clar care sunt conditiile concrete pe care trebuie sa le indeplinim daca vrem sa ne calificam in „Liga Campionilor” ( sa acceptam iar ca la MCV sa se „mute poarta de cate ori vrem noi sa dam gol” este inacceptabil)

– de cate ori cineva va spune ca avem nevoie de „mai multa Europa” sa raspundem ca intai ne trebuie „mai multa Romania” si pe urma, cu tot dragul, Europa!”, scrie Victor Ponta, pe Facebook.