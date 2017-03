Ponta lansează noi atacuri

Victor Ponta l-a criticat și marți pe președintele partidului, Liviu Dragnea. În plus, Ponta a lansat ironii la dresa lui Călin Popescu Tăriceanu.

”Am văzut că domnul Dragnea mă tot trimite la alte partide. Eu nu am fost decât în PSD, nu la alte partide, dânsul a mai fost la alte partide” a declarat Victor Ponta. El a amintit că a mai salvat o dată PSD în 2010: ”Era într-un moment mai slab, m-am băgat și am salvat unii lideri”.

Victor Ponta a declarat că-i pare rău că la ”ALDE se strică treaba”, dar ”PSD o duce bine”. ”Nu cred că România și PSD pot fi conduse ca la Consiliul Județean Teleorman, unde știți cum e, unul singur gândește și ceilalți `muncește`.”

Întrebat dacă s-a pus problema formării unui partid naţionalist în care să fie implicat, deputatul PSD a precizat că nu a avut astfel de discuţii.

”A pus problema domnul Dragnea şi o să îl întreb când vreau să fac altceva în politică, îl întreb pe dânsul. Am văzut că e prieten cu Bogdan Diaconu acum. Eu nu am avut asemenea discuţii, dar am înţeles că a discutat dânsul cu Diaconu. Foarte bine. Important este că acum domnul Diaconu nu mai e prietenul lui Sebi Ghiţă, e prietenul lui Liviu Dragnea. Sper să nu dispară şi Liviu acum”, a precizat Ponta.

Liviu Dragnea a lăsat să se înțeleagă că s-a săturat să răspundă atacurilor lui Victor Ponta.

Rugat să îi dea o replică fostului premier după cel mai recent atac care a avut loc marți, președintele PSD a zis: „Țelul meu în viață nu este să conversez cu Victor Ponta în fiecare zi. Îndrăznesc din când în când să nu îi răspund”.

Pe de altă parte, Victor Ponta a spus că încă este prieten cu preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi cu alţi membri ai ALDE, notează dcnews.

‘Eu am pus umărul foarte mult la o nouă construcţie politică, am crezut că domnul Tăriceanu a făcut bine plecând dintr-un PNL care nu îl mai reprezenta. Am făcut cât am putut de mult, de la numirile unor miniştri în Guvernul pe care l-am condus, inclusiv sediul, stau în sediul USL. Dacă m-a deranjat ceva, aici e o problemă mare de caracter, dar nu ştiu cine s-a apucat să-i reproşeze lui Daniel Constantin că e prieten cu mine. Păi şi Călin Popescu Tăriceanu nu e prieten cu mine? Eu zic că da, bineînţeles. Doamna Graţiela Gavrilescu, domnul Chiţoiu, nu erau prieteni cu mine? De când s-au lepădat aşa de mine, că îmi erau toţi foarte apropiaţi, mai ales când îi numeam în funcţie’, a spus fostul premier.