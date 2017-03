Ponta i-a dat lui Dragnea demisia în alb din PSD

Fostul premier social-democrat Victor Ponta a declarat, vineri seara, că și-a înaintat demisia din PSD președintelui partidului Liviu Dragnea, cu care a avut o discuție, arătând că liderul social-democrat urmează „să ia decizia”.

„Mi-am dat demisia. Astăzi, i-am dat-o domnului Dragnea, cu care am avut o discuție destul de lungă. Demisia mi-am dat-o. Nu am mai scris de mult timp de mână, dar am scris astăzi. Aștept ca domnul Dragnea să ia decizia”, a afirmat Victor Ponta la Antena 3, citat de Agerpres.

El a adăugat că nu vrea să plece din PSD și s-ar putea să mai fie membru al partidului și în continuare.

„Eu nu vreau să plec din PSD, în schimb vreau să îmi păstrez niște drepturi, pe care, culmea, mi le-am exercitat și în vremea dl. Năstase și în vremea dl. Geoană, și anume acelea de a sprijini PSD când lucrurile cred că merg în direcția bună și de a-mi spune părerea când cred că sunt lucruri de îndreptat”, a menționat Victor Ponta.

Victor Ponta a adăugat că Liviu Dragnea va pune data demisiei dacă decide astfel.

„Sunt membru PSD și, sincer să fiu, s-ar putea să mai fiu pentru că eu nu am niciun fel supărare nici pe membrii PSD, nici pe votanții PSD, nici pe majoritatea colegilor mei (…). Însă, nefiind altă posibilitate, fac ceea ce am făcut eu de când sunt membru PSD din 2002: când îmi plac lucruri, le susțin din toată inima, mă bat pentru ele, când sunt câteva lucruri care nu merg bine, îmi permit să le spun. Dacă asta deranjează sau dacă conducerea consideră că asta este inacceptabil, nu trebuie să facă vreo ședință ca la domnul ăla, Chirică. Eu, totuși, sunt un om serios, ne strângem mâna, rămânem prieteni”, a spus Ponta.

Referitor la discuția cu Liviu Dragnea, Ponta a spus: „Am avut o discuție destul de lungă și nu vă închipuiți că ne-am dat cu paharele în cap, că nu era cazul. (…) Ne-am văzut mai la prânz”.

Întrebat când s-a produs ruptura de Liviu Dragnea, Ponta a menționat momentul în care și-a spus opinia despre modul în care s-a gestionat Ordonanța 13.

„Probabil de la momentul februarie, când am ieșit și am spus public părerea că modul în care s-a gestionat povestea asta cu Ordonanța 13 a fost un mod dezastruos. Și cred că, totuși, toată lumea e de acord cu mine, chiar și cel mai înfocat pesedist”, a adăugat Ponta.

El a spus că replicile dintre el și Liviu Dragnea s-au încheiat. ”I-am spus: -Liviu, ok, am înțeles, nu are rost să ne certăm și să ne supărăm atâta. Tu ai susținerea unanimă a tovarășilor de la sate și orașe, cum a zis toată lumea, te-ai consultat cu Comitetul Executiv când ai propus-o pe doamna Sevil Shhaideh. (…) — când s-a consultat cu Comitetul Executiv când a propus-o pe Sevil Shhaideh, de cred că s-au ars cu cafeaua când au vazut la televizor. Eu mă ard cu cafeaua când văd anumite numiri în Guvern”, a relatat Ponta.