Ponta: Dragnea spune că l-am denunţat: Dacă aduce copia denunţului demisionez

Fostul premier Victor Ponta este dispus să-i dea bani preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta să copieze de la DNA declaraţia dată de el ca martor în dosarul Tel Drum. Asta după ce preşedintele PSD a declarat că fostul premier l-a denunţat la DNA. Ponta a făcut o solicitare la DNA să-i comunice dacă este denunţător sau martor.

Prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ponta a reacţionat la declaraţia pe care Liviu Dragnea a făcut-o, duminică seară, potrivit căreia fostul prim-ministru social-democrat s-ar fi aflat printre denunţătorii de la DNA.

„Domnul Dragnea a mai spus ieri, probabil la supărare, că sunt denunţător în dosarul domniei sale şi cred că de data asta nu este o chestie între doi oameni, ci chiar este ceva important. Totuşi, milioane de oameni m-au votat pentru prim-ministru, şef de partid şi trebuie să ştie adevărul, motiv pentru care astăzi voi depune o cerere la DNA, pentru a mi se preciza dacă am calitatea de martor, cum au foarte mulţi alţii, sau dacă am calitatea de denunţător. Domnul Dragnea poate, astăzi, să facă o copie de pe declaraţia mea. Am înţeles că nu are bani. Îi dau eu astăzi bani că îmi iau salariul şi poate să copieze cele cinci pagini. (…) Sunt foarte serios. Dacă domnul Dragnea aduce o hârtie, denunţul meu, sau dacă DNA spune că sunt denunţător, tot astăzi îmi dau demisia din Parlament şi aţi scăpat de mine din politică. Dacă vă aduc hârtia din care rezultă că sunt martor sau domnului Dragnea îi vine mintea la cap şi scoate declaraţia de martor, nu mai este chestie de scuze, trebuie să îşi dea demisia din Parlament, pentru că milioane de oameni au fost minţiţi. Este simplu, o hârtie şi dovada”, a declarat Ponta, citat de Agerpres.

El a adăugat că nu a depus niciodată un denunţ penal, acuzându-l din nou pe Liviu Dragnea că a minţit.

„Nu am depus în viaţa mea niciun denunţ penal, nici împotriva domnului Dragnea. (…) Ori eu sunt un denunţător şi, bun, nu mai pot să plec din PSD, dar pot să îmi dau demisia din Parlament imediat, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti, după Băsescu sau l-a depăşit, şi trebuie să plece imediat din Parlament şi din PSD”, a susţinut Ponta.