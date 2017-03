Ponta dezvăluie că pactul de coabitare cu Băsescu a fost negociat de Dragnea

Fostul premier Victor Ponta rupe tăcerea și spune că Liviu Dragnea a fost cel care a negociat faimosul pact de coabitare cu Traian Băsescu.

„Când iei singur deciziile inevitabil unele sunt bune, altele mai puțin bune, doar că trebuie să ți le asumi și nu trebuie să le lași pe alții. Eu am avut prostul obicei să-mi asum eu tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Băsescu. Mi l-am asumat eu. De scris și de negociat, l-a negociat Liviu Dragnea și a fost prezent cu mine acolo.” a dezvăluit Victor Ponta, la dcnews.

Fostul premier a adăugat că Liviu Dragnea cu Iulian Chifu, fost consilier prezidențial, au negociat termenii pactului de coabitare.

”Ei au pregătit draftul și noi am mers acolo”, a adăugat Victor Ponta, care a continuat: ”A fost întotdeauna alături de mine, la toate deciziile, bune și rele.” Fostul premier a admis că Liviu Dragnea primise acordul său și al lui Crin Antonescu.

”Numirea din 2013 a doamnei Kovesi, am discutat-o amândoi, eu și Liviu, acum am rămas eu omul rău. Nu am fost doar eu, am fost doi” a mai afirmat Victor Ponta, care a atras atenția că ”sunt decizii pe care le împarți cu alții, dar la un moment dat ți le asumi”.