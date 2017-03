Ponta, demisia în alb din PSD

Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, că îi va trimite în cursul zilei preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, demisia sa în alb din partid, el menţionând că atunci când îl va supăra foarte tare, acesta va putea să o introducă şi să scape de persoana sa.

„Dacă deranjez, că am văzut că deranjez, de astăzi o să-i trimit domnului Dragnea – ştiţi că eu nu vreau să mă dea nimeni afară din partid – îi trimit demisia mea în alb şi când îl supăr foarte tare o introduce şi a scăpat de mine. Dar să tac din gură n-o să tac, nu pot la vârsta asta să mai tac din gură pe lucruri pe care le-am văzut, e care le ştiu şi pe care le văd cu îngrijorare”, a spus Ponta.

Întrebat dacă mai există o relaţie de prietenie sau de colaborare cu Dragnea, Ponta a răspuns: „Nu, hai să fim serioşi. Nu”.

„Domnul Dragnea e politician, trebuie să zică <Da>. Eu nu mai sunt în politică, aşa că pot să vă spun <Nu>”, a adăugat Ponta.

Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, că ultima discuţie cu liderul PSD Liviu Dragnea a fost în decembrie 2016, când acesta l-a sunat să îl întrebe dacă se vede cu foştii săi miniştri ca să conspire, el replicându-i să nu se mai ia după toţi nebunii.

„Ultima mea conversaţie telefonică cu domnul Dragnea a fost în decembrie, când m-a sunat să mă întrebe dacă e adevărat că mă văd seara cu nu-ştiu-cine, cu Teodorovici, cu Bănicioiu, să conspirăm”, a spus Ponta.

„I-am închis telefonul, m-am filmat, eram la vreo trei mii de km distanţă, pe un teren de golf, şi i-am trimis filmarea. Şi i-am zis: <Nu te mai lua după toţi nebunii>. Deci aşa e şi cu conspiraţia de acum: nu am nicio conspiraţie: Am un singur lucru: vreau să spun ceea ce cred”, a adăugat Ponta.

Dragnea nu acceptă demisia

În replică, Liviu Dragnea a declarat că nu va semna o astfel de demisie şi că speră ca lui Victor Ponta „să îi treacă motivele de supărare”, subliniind că „orice critică” pe care o are fostul premier „trebuie luată în serios”.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că nu este de acord ca fostul premier Victor Ponta să plece din PSD, el menţionând că, dacă acesta îi va trimite o demisia în alb, nu o va activa.

„Eu nu sunt de acord ca Victor Ponta să plece din partid. Dacă îmi va trimite o demisie în alb, nu o voi activa. Nu cred, nu concep ca un fost preşedinte al partidului să primească un tratament identic cu cel pe care l-a avut Mircea Geoană şi este o greşeală pe care noi am făcut-o cu Mircea Geoană şi am mai spus-o în mai multe rânduri”, a spus Dragnea.

„Victor Ponta are ce să facă în partid, poate lucra în partid, poate ajuta partidul, poate sprijini Guvernul aşa cum o facem cu toţii. (…) Nu îl dă nimeni afară, nu îl împinge nimeni afară şi sper să îi treacă motiivele de supărare pe care încerc să le identific şi să participe la efortul comun pe care îl face partidul”, a adăugat Dragnea.

Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea l-a contrazis, miercuri, pe fostul premier Victor Ponta, care susţinuse că ultima convorbire telefonică avută a fost în decembrie 2016, precizând că au purtat discuţii în ultima perioadă, dar că nu vrea încă să arate mesajele pentru că nu-i stă în caracter.

„Eu am mai vorbit cu Victor Ponta în ultima perioadă, în ultimele zile. Au fost dăţi în care nici măcar nu am fost singur, au fost şi alţi colegi. Încă nu aş vrea să arăt mesajele, nu îmi stă în caracter, dar am vorbit, am comunicat, ne-am întâlnit în mai multe rânduri şi eu sper să îi treacă supărarea. Încerc să înţeleg de ce este supărat, încerc să aflu”, a spus Dragnea.