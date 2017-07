Ponta crede că dacă Tudose ar prelua şefia PSD lucrurile ar reintra pe făgaşul bun

Victor Ponta reacţionează după avertismentul PricewaterhouseCoopers (PwC) România cu privire la pericolul scăderii salariilor cu 22% dacă se aplică trecerea contribuţiilor sociale în sarcina angajatului. Fostul premier face apel la guvernanţi să nu schimbe lucrurile care merg bine în economie.

„Sper sincer ca aceasta bulibasala sa ia sfarsit cat mai repede – pentru binele tuturor angajatilor si al companiilor din Romania e nevoie doar de stabilitate si profesionalism, plus evitarea oricaror schimbari care nu au fost bine gandite, calculate si pregatite din timp!

Vrea cineva sa scadem salariile cu 22% si pe urma sa spunem „Scuze, am fost prosti, am gresit, revenim la ce a fost inainte” ???

Mai clar – daca lucrurile merg bine ( avem crestere economica de 5 ani , scadere somaj, crestere salariilor dar si a profiturilor) lasati-le asa si nu mai anuntati in fiecare zi alta traznaie doar de dragul de a arata ca face parte din gandirea „Genialului Carmacil sau din la fel de genialul „Program economic Dragnea – Valcov”!”, scrie Ponta pe Facebook, potrivit stiripesurse.

Victor Ponta mai afirmă că unii vor să vândă PSD pentru a-şi rezolva dosarele penale, iar o eventuală preluare a partidului de către premierul Mihai Tudose ar putea face lucrurile să intre pe făgaşul bun.

„Si pentru PSD ( partid din care am fost exclus de „Echipa Dragnea” dupa 15 ani de activitate dar care cred ca trebuie sa fie in continuare reprezentantul legitim al oamenilor de stanga) lipsa de seriozitate si profesionalism are efecte negative majore pe termen lung / oricate acuzatii au fost la adresa PSD ( comunisti, corupti, baroni, etc) toata lumea a acceptat faptul ca guvernarile 2000-2004 si 2012-2015 au fost cele mai profesioniste si eficiente din ’89 pana acum! De ce trebuie sa stricam acum acest „brand” ? Doar pentru ca unii vor sa vanda PSD ca sa isi rezolve propriile lor dosare penale? E pacat.

Este adevarat ca in ambele situatii Presedintele PSD era si Prim Ministru (Nastase si Ponta)! Poate ca si acum daca Mihai Tudose va prelua si conducerea Partidului lucrurile vor reintra pe fagasul bun”, mai scrie Ponta.