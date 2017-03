Ponta atrage atenţia că foarte curând, Transilvania şi Banatul vor avea energie din Ungaria, nu din România

Deputatul PSD Victor Ponta atrage atenţia că, foarte curând, toată Transilvania şi Banatul vor avea energie din Ungaria, nu din România, iar aceasta va fi o mare problemă de viitor, deoarece ţara noastră trebuie să fie nu numai independentă energetic, ci şi exportator de energie.

„Una din marile probleme ale României este legată nu doar de independenţa energetică, ci şi de capacitatea noastră de a produce energie şi chiar de a fi exportator de energie. Eu, ca deputat de Gorj — asta a fost prima mea critică la adresa actualului Guvern, că n-am văzut ca pe zona de energie să se întâmple altceva decât pe vremea tehnocraţilor—, constat că noi mergem pe ideea de anul trecut, să distrugem producţia de energie românească şi am şi remarcat că Ungaria tocmai a primit avizul Comisiei Europene, va construi o centrală nucleară cu bani ruseşti şi o să vă anunţ că, foarte curând, toată Transilvania şi Banatul vor avea energie din Ungaria, nu din România. Or, asta e o problemă pentru România, de viitor”, a afirmat Victor Ponta, miercuri seară, într-o intervenţie la România TV.

Fostul premier a precizat că aceasta nu este o problemă care ţine de un ministru sau de un secretar de stat, deoarece este o problemă de interes naţional.

„Acolo este o problemă pe care doar Guvernul (o poate rezolva — n.r.), şi ar trebui să fie preşedintele, că dânsul se duce la Sibiu, o să aprindă lumina la casă şi o să consume kilowaţi din Ungaria şi nu-l interesează. Acolo e o problemă de interes naţional, nu poţi să o dai pe un ministru sau pe un secretar de stat. Faptul că noi am semnat în 2013 investiţia de la Cernavodă, în 2015 ministrul ALDE de atunci, Gerea, a semnat memorandumul şi de atunci le-am dat ţeapă la chinezi, nu mai construim nimic, nu mai aducem 6 miliarde de euro în România investiţii, în schimb o să luăm energia din Ungaria. E o problemă”, a explicat Victor Ponta.

El a mai spus că dacă şefii instituţiilor s-ar implica pentru a se mai ieftini preţul la gaze, în contextul liberalizării, atunci ei ar fi chemaţi imediat la DNA.

„În România sunt doi producători de gaze, restul gazelor le importăm din Rusia — Petrom care este privat şi Romgaz la care statul român este în continuare acţionar majoritar, deşi este listat la bursă. Transportul este monopol de stat prin Transgaz. Dacă mâine avem o criză la gaze şi domnul Grindeanu pune mâna pe telefon şi îl sună pe directorul general de la Romgaz şi îi spune: ‘Faceţi ceva o perioadă cu gazele să fie mai ieftine că populaţia sau industria suferă’, păi mâine seară îi ia DNA şi pe Grindeanu şi pe şeful de la Romgaz. Ceea ce în Ungaria nu se întâmplă. Pentru abuz în serviciu îi ia”, a arătat Ponta.

Potrivit acestuia, soluţia este cea pe care a pornit CCR, de a sublinia separaţia puterilor în stat.

„Eu nu am voie şi nu comentez ce face DNA, că dacă comentez mă ia CSM-ul şi mă ceartă. Dar, în schimb, DNA comentează ce face Guvernul sau Parlamentul. Cea mai mare greşeală este să vorbim despre conflict între Guvern, Parlament şi justiţie. Justiţia este făcută de judecători şi nu am auzit pe nimeni niciodată să critice deciziile judecătorilor. E o problemă dacă o instituţie care nu e prevăzută în Constituţie, DNA, practic conduce Parlamentul, Guvernul şi Preşedinţia, că domnul Iohannis mâine dacă are curaj să zică ceva, o păţeşte şi el. Deci e o chestiune de echilibru în interesul bunei funcţionări a societăţii româneşti”, a spus deputatul PSD, citat de Agerpres.

Victor Ponta a vorbit şi despre măsurile sociale, de mărire a salariilor şi a pensiilor, pe care a accentuat că le doreşte foarte mult, dar care trebuie să fie şi sustenabile din punct de vedere economic.

„Susţin şi mă bucur şi o să votez să mărim salariile şi pensiile. Dar mă gândesc că fiecare om zice: dar dacă n-a găsit Guvernul în curte nişte diamante sau petrol, de unde vin banii? Eu văd un blocaj care a existat în 2016 legat de faptul că funcţionarii nu vor să semneze, că le e frică de DNA cu abuzul în serviciu, că miniştrii, mulţi dintre ei, se califică la locul de muncă, ca să zic aşa. Eu nu văd pornite nişte lucruri economice care să aducă banii ca să susţină măsurile sociale. Eu vreau să se reuşească lucrul acesta, că o să trăiesc în România. Şi mai mult, pentru că anul trecut, deşi nu aveam nicio funcţie, deşi nu mă băga nimeni în seamă din conducerea supremă a PSD, când au fost cele două campanii electorale şi-au adus aminte şi m-au plimbat prin ţară, mi-au pus faţa pe programe. Şi le-am spus oamenilor să voteze cu PSD şi ALDE şi le-am spus bine”, a declarat Victor Ponta.