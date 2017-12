Pompieri din 5 judeţe pregătesc stingerea incendiului de la Moftin

Potrivit informaţiilor furnizate de ISU Satu Mare, sâmbătă dimineaţă, 23 decembrie, la locul incendiului de la Moftin au ajuns forţele şi mijloacele solicitate din cadrul ISU Bihor, ISU Maramureş, ISU Satu Mare, ISU Sălaj şi ISU Timiş (în total peste 70 de cadre).

Aceştia au adus materialele şi echipamentele necesare realizării dispozitivului de alimentare cu apa de la staţia de pompare a ANIF, respectiv din Raul Crasna (5 motopompe de mare capacitate, furtunuri, colectoare, racorduri etc.) şi s-a realizat un dispozitiv, care se intinde pe o lungime de 3300 metri. Pentru asigurarea rezervei de apă, au fost aduse pe amplasament rezervoare de mare capacitate (60 m3 si 70m3).

Tot pe parcursul zilei de sîmbătă, a fost finalizată consolidarea platformei pentru a preîntâmpina împotmolirea utilajelor grele, care vor acţiona pentru extragerea componentelor din focar şi a autospecialelor de stingere.

De asemenea, a fost eliberat întregul perimetru de materialele şi containerele care împiedicau accesul forţelor de intervenţie, urmând ca pe amplasament să fie aduse echipamentele necesare secţionării turnului sondei in vederea extragerii acestuia din focar.

După finalizarea acestor operaţiuni de degajare a tuturor componentelor care împiedică accesul specialiştilor canadieni la capul sondei, in vederea identificării modului de închidere eficientă a acesteia, va putea începe intervenţia pentru stingerea efectivă a incendiului.