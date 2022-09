Politica externă anulează politicile interne

Că va pierde sau nu războiul din Ucraina, că “operaţiunea specială” se va dovedi că a fost o mare greşeală, cert este că Rusia a reuşit să se afirme ca epicentru al politicilor mondiale, de la nord la sud, de la vest la est. Marele perdant de imagine este NATO şi, în subsidiar, Statele Unite ale Americii.

Adoptarea sancţiunilor, în număr de peste 11.000 după socoteala premierului Viktor Orban, s-a întors în bună parte împotriva celor care le-au lansat. Principalele arme ale Federaţiei Ruse pe care Vladimir Putin le-a ştiut manevra, au fost – şi încă sunt – robinetele gazului şi petrolului spre ţările europene în frunte cu Germania şi Italia. Urmate de alte ţări cu economii mai puţin dezvoltate, dar care depind de materiile prime ruseşti, se confruntă cu mari probleme pe care, cu toată bunăvoinţa, SUA, partenerul strategic, nu le poate rezolva.

După 200 de zile de confruntări armate, nu se poate decide a cui este victoria. Armata rusă s-a retras aproape de graniţă, dar deschiderea robinetelor nu depinde de victoria militară a Rusiei.

Presupunând că Ucraina îşi va elibera ultima palmă de pământ, acest lucru nu înseamnă sfârşitul crizei energetice. Cum poate suplini Ucraina pierderile economice suferite de ţările care i-au sărit în ajutor? În continuare nu se va putea reface economic fără ajutor străin. Aşadar, Vladimir Putin şi-a îndeplinit planul slăbind economia mondială, provocând o serie de crize care pun în discuţie însăşi capacitatea sistemului democratic de a face faţă unei crize generalizate.

Retragerea armatei ruseşti la limita graniţelor cu Ucraina, ţinând sub ocupaţie militară doar Donbas, Lugansk, Doneţk, nu va determina scăderea preţurilor. Putin poate închide în continuare robinetul şi poate pretinde, aşa cum a spus, un preţ la gaze şi de cinci ori mai mare decât este acum.

De fapt este un război al resurselor. Din acest punct de vedere Rusia demonstrează că este o mare putere care are un cuvânt greu de spus în economia mondială. Practic Kremlinul dictează agenda mondială. „Operaţiunea specială” a lui Putin a descătuşat energii neb[nuite de sălbăticii, de cruzime, a trezit spiritul revanşard din Europa primei jumătăţi a secolului 20.

Preşedintele Putin probabil nici nu şi-a propus mai mult decât destabilizarea Europei occidentale. Şi în bună parte a şi reuşit. Economia zonei euro şi a ţărilor emergente se clatină. Populaţia este numulţumită şi se ridică împotriva guvernelor. Pierderile financiar-economice sunt greu de cuantificat. Miliarde de dolari, miliarde de euro s-au risipit prin ajutorarea Ucrainei.

Schimbările din societate sunt într-adevăr catastrofale, dar lumea se întreabă dacă a meritat efortul investit pentru o cauză justă în sine, fiind vorba despre independenţa, despre suveranitatea unei ţări invadate.

Până la urmă nu poate fi exclusă total nici varianta Moscovei, că Statele Unite şi-au dorit un conflict militar cu Federaţia Rusă. Cazanul în care au fost îngropate reziduurile războiului rece a continuat să fie ţinut sub presiune.

Spiritul războinic al Tratatului de la Varşovia şi-a găsit adăpost în laboratoarele de la Kremlin, în birourile KGB, şi astfel confruntarea cu NATO nu a încetat cu adevărat niciodată. Ca orice imperiu al răului, URSS-ul a murit, dar nu s-a predat niciodată.

Nu există zi în care tema de căpătâi dezbătută de mass media să nu fie războiul din Ucraina, poziţia Moscovei, atitudinea lui Putin, de o aşa intensitate încât a cuprins întreaga planetă. Toate ţările din lume se văd obligate să acorde politicii externe mai multă atenţie decât politicii interne.