Poliţia şi Jandarmeria în acţiune de Ziua Curăţeniei

Poliţiştii şo jandarmii sătmăreni au răspuns apelului lansat de organizaţia “Let’s do it, România”.

Sâmbătă, 15 septembrie a.c., 12 poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au răspuns apelului lansat de organizaţia “Let’s do it, România!” şi au participat la ziua curăţeniei.

Poliţiştii au fost prezenţi în zona din preajma Pieţei de vechituri, împreună cu ceilalţi voluntari contribuind la un oraş mai curat.

Şi jandarmii sătmăreni s-au alăturat campaniei „Let’s Do It, România!”

Sâmbătă, 15 septembrie, a.c , începând cu orele 09.00, jandarmii sătmăreni au participat la “Ziua Naţională de Curăţenie 2018!” , având ca obiectiv strângerea deşeurilor depozitate necorespunzător.

Această iniţiativă bazată pe voluntariat, a fost lansată de către asociaţia „Viitorul în Zori”, se desfăşoară la nivel naţional şi reprezintă una din cele mai ample acţiuni de colectare a deşeurilor, prin care se promovează protejarea mediului înconjurător.

Jandarmii au fost prezenţi în zona fostului lac „Pescăruş”, unde împreună cu ceilalţi voluntari au contribuit la ecologizarea zonei.

Noi jandarmii sătmăreni, credem că împreună cu ceilalţi voluntari şi echipa „Let’s Do It, România!” prin puterea exemplului ne vom aduce aportul la conştientizarea necesităţii păstrării unui mediu curat, iar în anii care urmează cantitatea de deşeuri aruncate în mod necorespunzător, să se reducă de la an la an, pe fondul gestionării şi depozitării corecte a acestora.