Poesis găzduieşte a opta ediţie a Congresului Medicilor Dentişti

Colegiul Medicilor Dentişti Satu Mare deschide seria manifestărilor medicale din acest an la nivel local cu cea de-a opta ediţie a Congresului Medicilor Dentişti. Evenimentul are loc în perioada 27 – 29 ianuarie 2017 la Hotele&Restaurant Poesis şi face parte din activităţile de educaţia medicală continuă a profesioniştilor din reţeaua de asistenţă medicală stomatologică sătmăreană fiind creditat cu 16 puncte EMC.

Deschiderea festivă a congresului are loc joi, 26 ianuarie , de la ora 20.00 cu un cuvânt de bun venit din partea biroului executiv al CMD Satu Mare. Tema ediţiei din acest an este „Excelenţa în estetica dentară”. Pe parcursul congresului vor fi susţinute lucrări de către profesionişti de top din cadrul centrelor universitare de la noi din ţară. Nume ale unor specialişti precum prof.dr. Marius Leretter, dr. Sorin Mihali, dr. Marius Bud, dr. :tefan Jitaru, dr. Smaranda Buduru, dr. Rareş Buduru şi dr. Diana Boangăr se regăsesc în programul manifestării, cu lucrări interesante din mai multe ramuri ale stomatologiei menite să aducă un plus de informaţii colegilor sătmăreni, dar şi workshopuri prin care medicii vor putea afla la modul concret tehnici de lucru, dar şi cum pot fi folosite unele materiale, ustensile şi aparatură specifice domeniului lor de activitate

Colegiul Medicilor Dentişti a devenit una dintre manifestările medicale cu tradiţie la nivel local, care atrage an de an numeroşi specialişti din Satu Mare şi judeţele limitrofe, cu un program vast şi lectori pe măsură.