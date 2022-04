Podul dintre Seini şi Pomi se inaugurează joi, 14 aprilie

De prin anul 2017 s-a lucrat la executarea unui pod peste râul Someş, care să asigure comunicarea între localităţile Seini, judeţul Maramureş şi Pomi, judeţul Satu Mare.

Iată că după o îndelungată perioadă de aşteptare după executarea lucrărilor de construire şi efectuarea testelor specifice unei asemenea investiţii, joi, 14 aprilie, după masă, este programată darea în folosinţă a podului care asigură comunicarea între judeţele Maramureş – oraşul Seini şi Satu Mare, comuna Pomi. Primarul oraşului Seini, Gabriela Tulbure, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că urmează să aibă loc inaugurarea. “După zeci de ani în care doar am aşteptat, am visat şi am sperat, iată că am reuşit. O dorinţă veche, un pod care va lega destine, o punte însemnată de legătură economică şi socială, care va contribui la dezvoltarea celor două unităţi administrativ teritoriale, Seini şi Pomi şi a celor două judeţe vecine, Maramureş şi Satu Mare, a devenit realitate”, a transmis Gabriela Tulbure.

Podul are o lungime de 180 de metri, din care 100 de metri sunt peste luciul de apă, o lăţime de aproape 8 metri. Are două benzi rutiere, câte una pe sens, şi trotuare – putând fi tranzitat şi pietonal şi cu bicicleta.

După mai bine de 40 de ani de activitate neîntreruptă, tradiţionalul bac (pod plutitor) de la Pomi – Seini, intră în pensie, devenind, dacă şi autorităţile vor dori, o piesă de muzeu, pentru curioşi şi nostalgici.