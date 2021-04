Poate Cristian Popa să facă o echipă pentru Liga a 2-a formată doar din sătmăreni?

Recent, antrenorul Cristian Popa, în prezent la Viitorul Vetiş, a fost invitatul emisiunii Panoramic Sportiv la Informaţia TV. În cadrul ei l-am întrebat ce jucători sătmăreni ar alege dacă i-ar cere cineva să formeze o echipă pentru Liga a 2-a.

Iată răspunsul său:

“Se putea face aşa ceva în urmă cu câţiva ani. Pot să şi argumentez. Vorbesc de generaţia 1994, dar şi de jucătorii născuţi în 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, după care 2001, 2002. Dacă factorii, care nu au gestionat bine nişte momente, aveau grijă de unii jucători care acum sunt în alte părţi, din generaţiile respective, atunci cred că în momentul de faţă, Satu Mare avea o echipă foarte bună de Liga a 2-a, cu jucători crescuţi doar de antrenorii sătmăreni. În primul rând este normal să încep cu jucătorii de la CSM Satu Mare, pe care toată lumea îi ştie, cum ar fi Florin Mureşan, Svarczkopf, Gabi Cădar, nu vreau să uit ceva, Raul Ritli, toţi care sunt acolo, şi cu care am lucrat, cu majoritatea. După aceea, să nu uităm unde sunt jucătorii noştri plecaţi. Adi Rus, în România nu avea drept de joc, în Ungaria a primit drept de joc. Este jucător de echipă naţională. Mircea Donca, la formarea căruia am avut şi eu o contribuţie mare, este căpitanul echipei Minaur Baia Mare, acolo joacă şi Paul Cristian, Lemac este la Focşani. Sunt foarte mulţi jucători, nu vreau să uit pe nimeni. Să nu mai vorbesc de generaţia de 1998 cu care o parte am lucrat, generaţia pe care a avut-o Dacian Nastai, care a jucat în anul 2017 o semifinală, o finală mică pe ţară. În generaţia 1999 erau jucători interesanţi, 97-le lui Lulu Dragomir care a jucat o finală de Cupa României. Si tot aşa putem să căutăm pentru că avem o grămadă, chiar şi jucători care s-au pierdut în aceşti ani. Jucători am avea, ne lipseşte infrastructura, terenuri de antrenament, terenuri de joc. Este nevoie de o modernizare. Aşteptăm să se finalizeze terenul de la Dinamo, sperăm că este doar începutul. Atâta timp cât nu poţi să concentrezi valorile şi nu poţi să îi păstrezi acasă, sau nu există un proiect bine stabilit, pe termen lung, prin care să creştem noi ce avem, până atunci nu văd o echipă numai din sătmăreni la nivelul Ligii a 2-a.”