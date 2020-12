PNL, USR-PLUS şi UDMR şi-au împărţit secretarii de stat şi prefecţii

Coaliţia de dreapta pentru guvernare formată din PNL, USR-PLUS şi UDMR a continuat în week-end negocierile în care fost discutată structura Guvernului şi autorităţilor din subordine, potrivit liderilor celor trei formaţiuni politice.

Va exista o împărţire în funcţie de câte ministere a luat fiecare partid. Acolo unde PNL a luat un minister, va primi jumătate dintre secretarii de stat iar restul va fi împărţit între USR-PLUS şi UDMR. Dacă există 4 secretari de stat la un minister, doi vor merge către partidul care are şi ministrul iar următoarele două funcţii de secretar de stat se vor împărţi între celelalte două formaţiuni politice care sunt în momentul de faţă la guvernare. În principiu, PNL ar urma să aibă 42 de secretari de stat, USR PLUS va deţine 26 de posturi, iar UDMR – 12.

Surse politice au declarat pentru News.ro că PNL va avea 20-22 de prefecţi, USR PLUS – 15-17, UDMR – 4. Conform surselor citate, încă nu au fost împărţite judeţele concret.

Propuneri de miniştri

Redăm şi câteva dintre numele vehiculate la conducerea celor 18 ministere. PNL: Apărare – Nicolae Ciucă; Externe – Bogdan Aurescu; Finanţe – Lucian Heiuş / Ionel Dancă / Iulian Huţucă; Interne – Marcel Vela / Rareş Bogdan / Laurenţiu Leoreanu; Educatie – Monica Anisie / Sorin Cîmpeanu / Raluca Turcan; Energie – Virgil Popescu; Agricultură – Adrian Oros; Cultură – Bogdan Gheorghiu; Muncă – Violeta Alexandru / Robert Sighiartău / Emil Dumitru

USR PLUS: Justiţie – Stelian Ion (USR) / Ramona Strugariu (PLUS) / Dragoş Tudorache (PLUS); Transporturi – Cătălin Drulă (USR); Sănătate – Vlad Voiculescu (PLUS); Economie, antreprenoriat şi IMM – Claudiu Năsui (USR); Cercetare, inovare şi digitalizare – posibil PLUS; Fonduri UE – Cristian Ghinea (USR) sau Dragos Pâslaru (PLUS).

UDMR: Dezvoltare – Cseke Attila; Mediu – Tanczos Barna; Sport – nu s-a stabilit.