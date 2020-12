PNL, USR-PLUS şi UDMR şi-au împărţit ministerele

PNL-USR PLUS-UDMR au convenit asupra unei formule cu un Guvern condus de Florin Cîţu, cu doi vicepremieri, de la UDMR şi USR PLUS. Viitorul Executiv va avea 18 ministere, iar PNL ar urma să deţină nouă portofolii, USR PLUS şapte, UDMR trei. Şefia Camerei Deputaţilor şi revine liderului PNL Ludovic Orban, iar preşedinţia Senatului merge la USR PLUS.

Ieri, negocierile au continuat la Vila Lac, iar la finalul discuţiilor, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor au avut o declaraţie de presă comună. Ministerul Justiţiei revine la USR PLUS, iar Ministerul Dezvoltării merge la UDMR. PNL rămâne cu Ministerul Finanţelor.

Preşedinţia Senatului ar reveni USR PLUS

Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR au reluat vineri negocierile privind şmpărţirea funcţiilor din Guvern şi de la conducerea celor două camere ale Parlamentului, dar şi programul de guvernare.

La intrarea la negocieri, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat că discuţiile care au şnceput şn urmă cu o săptămână se vor finaliza cu succes.

„Va fi un fum alb, azi veţi vedea fum alb. Sută la sută, guvernăm”, a spus Rareş Bogdan.

Întrebat, la intrarea la Vila Lac, dacă iese fum alb, aşa cum a spus Rareş Bogdan, Dan Barna, a răspuns: „Eu am rumeguşul şn portbagaj, e ok”.

La negocierile de ieri, liderii partidelor de centru dreapta au decis ca Florin Cşţu să fie premierul unui guvern cu 18 ministere, iar preşedintelui PNL Ludovic Orban să-i revină funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Pentru a accepta această variantă, USR PLUS a cerut un număr mai mare de portofolii, dar şi ministere importante. Astfel, potrivit lui Ludovic Orban, PNL va avea 9 ministere, USR PLUS şase ministere, iar UDMR trei ministere.

”Am ajuns la o înţelegere în ceea ce priveşte constituirea Guvernului, structura Guvernului şi de asemenea poziţiile care vor fi ocupate de cele trei formaţiuni politice pentru cele mai importante funcţii în stat. Florin Cîţu este candidatul la funcţia de premier, susţinut de UDMR, USR PLUS şi PNL. În ceea ce priveşte cele două poziţii de preşedinte de la Parlament, preşedintele Senatului va aparţine unui candidat din partea USR PLUS, preşedintele Camerei va aparţine unui candidat din partea PNL.

Vom avea 2 vicepremieri şi un guvern cu 18 ministere: 9 miniştri pentru PNL, 6 de la USR-PLUS, 3 la UDMR.”, a spus Ludovic Orban.

Astfel, al doilea om şn stat ar putea fi Anca Dragu, ministrul Finanţelor Publice şn cabinetul Cioloş sau Radu Mihail, senator USR pentru diaspora.

De asemenea, Dan Barna şi Kelemen Hunor ar urma să fie vicepremieri şn Guvernul Cşţu.

Dan Barna a declarat că ministerele pe care le va ocupa USR PLUS în Guvernul Florin Cîţu sunt: Justiţie, Transporturi, Sănătate, Cercetare, inovare şi digitalizare, Economie, Antreprenoriat şi IMM.

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a adăugat că s-a reuşit creionarea unei structuri de guvern suplă.

„Contrar a ceea ce credeau mulţi, că va fi o negociere dificilă, cu certuri, am reuşit să oferim o structură de guvern suplă. Am vrut Justiţia pentru că avem mai multe proiecte, dincolo de a repara ce a stricat PSD. Continuăm cu Fără penali în funcţii publice.

Ministerul Economiei, Turismului şi Antreprenoriatului, pentru că vrem să ajutăm aceste domenii afectate de pandemie. Cercetarea, inovarea şi digitalizarea le-am pus la un loc pentru că este foarte importantă digitalizarea. Negocierile nu s-au finalizat, dar vom continua pe programul de guvernare”, a spus Dacian Cioloş.

PNL-ului şi revin următoarele ministere: Apărare, Externe, Finanţe, Interne, Educaţie, Energie, Agricultură, Cultură şi Muncă.

Potrivit lui Kelemen Hunor, UDMR-ului şi revin trei ministere.

”O coaliţie ce va dura 4 ani de zile, după 8 ani cu 12 guverne. Vom asuma 3 ministere: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Sportului şi Tineretului.”, a declarat Kelemen Hunor. Astfel, Uniunea s-a ales cu cel mai râvnit minister.