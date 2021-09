PNL, singur împotriva tuturor. La fel ca PSD

Nu este pentru prima oară când un partid aflat la guvernare îşi ostilizează toate partidele. Că PNL este singur a spus-o chiar Alina Gorghiu. Aflată în tabăra lui Florin Cîţu, fruntaşa liberală se arată optimistă.

De altfel optimismul, uneori prea exagerat, este o caracteristică a premierului Cîţu, a întregii echipe care a câştigat recentele alegeri în faţa echipei Orban. Semnarea PNRR este, fără îndoială, un motiv de optimism, însă nu şi situaţia din domeniul sanitar.

Valul patru pare să fie mai puţin controlat decât a fost pandemia la începutul crizei. Personal medical obosit, mai puţine resurse, multe firme epuizate financiar, populaţie nemulţumită, scumpiri, restricţii. Ce se poate mai rău?

Peste toate se suprapune o criză politică fără precedent. Pe lângă PSD, adversarul tradiţional, a mai apărut AUR, un partid nefrecventabil, USR PLUS a trecut în opoziţie, iar noul PNL se confruntă şi cu un oponent din interior. Partizanii lui Ludovic Orban nu uită şi nu acceptă înfrângerea, şi se comportă ca o forţă ostilă guvernului. Ministrul agriculturii şi-a dat demisia, anunţată pe la trei noaptea, acuzându-l pe Florin Cîţu că a scos toate capitolele din PNRR privitoare la agricultură. Ca un element picant ministrul Oros declară că în nouă luni a stat de vorbă cu primul ministru numai de două ori.

Aflat sub presiune din toate părţile, guvernul Cîţu nu va scăpa de moţiunea de cenzură, fie că va fi supusă la vot moţiunea depusă de USR PLUS şi AUR, fie cea pe care o pregăteşte PSD. După ce CCR a decis că se poate vota moţiunea USR-AUR, iată că PSD o dă la întors. Practic şi PSD este un partid la fel de singur ca PNL. Cu toate că are o pondere parlamentară mai consistentă decât PNL, nici PSD în cazul în care ar cădea guvernul PNL, nu ar reuşi să facă o majoritate parlamentară decât cu condiţia să invite la guvernare UDMR şi AUR. Despre o colaborare cu USR PLUS nu poate fi vorba. De asemenea, nici grupul lui Ludovic Orban nu va merge atât de departe încât să colaboreze cu PSD. Adevărul este că PSD nu doreşte să intre acum la guvernare. Ar fi cu totul altceva dacă s-ar organiza alegeri anticipate. Alte alegeri în pandemie? PNL ar risca foarte mult dacă s-ar ajunge la anticipate. Anticipatele nu avantajează USR PLUS în acest moment. AUR crede că se află pe cai mari, dar ar face faţă cu greu faţă la o confruntare adevărată, neavând structuri teritoriale.

Ţinând seama de situaţia actuală, dar şi de poziţia intransigentă a preşedintelui Iohannis, singura formulă viabilă pare să fie refacerea coaliţiei PNL – USR PLUS – UDMR. Acest lucru presupune nu doar respectarea condiţiilor puse de USR PLUS, fără Cîţu premier, ci şi un armistiţiu între taberele din PNL.

Complexitatea crizei politice conduce la concluzia că este o situaţie fără ieşire. Exact din această cauză guvernul Cîţu va mai rămâne la guvernare, revenindu-i sarcina de a trece ţara prin iarnă, şi mai ales de a rezolva problema pandemiei.

Toate partidele vor să cadă guvernul actual, dar să rămână în continuare la guvernare, cu atribuţii reduse. Sfinxul de la Cotroceni continuă să păstreze tăcerea. Nu face decât să transmită mesaje de încurajare. Curios este că şi în această situaţie specială populismul şi demagogia continuă să înflorească. În caz de alegeri anticipate să ne imaginăm cum ar fi campania electorală dacă o simplă campanie internă a unui partid a întors ţara pe dos.

Algerile anticipate ar rezolva o problemă, a PSD-ului, dar ar provoca alte zeci de probleme. Prin urmare, cel puţin pe perioada pandemiei este preferabil ca şi PNL şi PSD să rămână aşa cum sunt. Adică în luptă cu toată lumea.