PNL şi-a făcut socoteala secretarilor de stat şi directorilor de agenţii

Biroul Politic Naţional al PNL a validat, sâmbătă, 13 februarie, într-o şedinţă desfăşurată în format online, propunerile pentru posturile de secretar de stat şi alte funcţii publice care au revenit liberalilor după negocierile purtate în coaliţia de guvernare.

„În conformitate cu procedurile statutare, organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru poziţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. A existat o evaluare făcută de o comisie desemnată de preşedinţii filialelor judeţene. În urma evaluării, am supus validării Biroului Politic Naţional 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului”, a afirmat preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

El a explicat că au fost susţinute deopotrivă persoane care au făcut parte din Guvernul său, dar şi „reprezentanţi noi, figuri cunoscute”. „Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus. De asemenea, am luat decizia de a susţine reprezentanţi noi, dar figuri cunoscute, precum Lucian Heiuş, care a fost deputat şi va fi secretar de stat la Ministerul Finanţelor, Rodica Cherecheş, deputat al PNL, care va gira funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. În ceea priveşte reprezentanţi ai PNL care şi-au desfăşurat activitatea, aş menţiona pe Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pe Aurel Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, şi pe Gheorghe Ştefan, tot secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Am mers în anumite situaţii pe continuitate. De asemenea, am stabilit reprezentanţi pe care i-am considerat potriviţi să gireze funcţii publice”, a adăugat Orban.

Potrivit liderului PNL, „sunt situaţii în care încă nu a fost finalizată evaluarea unor candidaţi” sau a altor persoane propuse cu care comisia de evaluare nu a fost de acord.

Situaţia în ce priveşte un candidat din judeţul Satu Mare este incertă. În urmă cu o săptămână, liderii liberalilor afirmau că de la Satu Mare va fi propusă o persoană ca secretar de stat în MAI. Deocamdată, se mai poartă negocieri, am aflat pe surse.