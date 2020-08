PNL Satu Mare nu a avut şi nu are în curs nicio alianţă cu PSD sau Pro România

În urma informaţiilor apărute marţi şi miercuri în spaţiul public, partidul PNL Satu Mare, prin preşedintele Adrian Albu, doreşte să transmită următoarele clarificări:

– PNL Satu Mare nu a avut şi nu are în curs nicio alianţă cu PSD sau Pro România la nivel de judeţ sau la nivel local

– dezavuez orice încercare a PSD-ului sau a oricărui partid de stânga care doreşte să câştige capital electoral din astfel de ştiri false

– am spus-o de multe ori pe canale oficiale şi o repet, NU am făcut şi NU vom face nicio înţelegere politică cu PSD

– dorim să facem o campanie electorală curată, pozitivă, bazată pe proiecte şi idei, nu prin manipulări şi denaturări aruncate în spaţiul public

– fac un apel pe această cale, tuturor liderilor politici din judeţul nostru, să înceteze cu astfel de practici. Din cauza acestor obiceiuri poluante avem una din cele mai scăzute prezenţe la vot din întreaga Europă.