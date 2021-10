PNL Satu Mare a prezentat realizările Guvernului Cîţu

Joi, 7 octombrie, deputatul PNL Adrian Cozma, preşedintele organizaţiei judeţene PNL Satu Mare, a convocat la sediul partidului, o conferinţă de presă. Printre participanţii la această conferinţă informală, aşa cum a subliniat deputatul Cozma, au fost invitaţi să participe şi primarii PNL.

10 primari au fost în spatele deputatului, alături de Cristian Beşeni, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare şi Romeo Pop – preşedintele Organizaţiei Municipale Satu Mare: Dumitru Dorel Pop – Odoreu, Zenoviu Bontea – Păuleşti, Cosmin Varga – Pişcolt, Nicolae Cornea Mare – Socond, Sergiu Silaghi – Santău, Ioan Bartok Gurzău – Beltiug, Ioan Irime – Turţ şi Marian Torok – Medieşu Aurit, Dinu Birtoc – Călineşti Oaş, Sergiu Crişan – Supur.

În deschiderea întâlnirii cu presa, deputatul PNL de Satu Mare a spus că se simte obligat să dea sătmărenilor o serie de explicaţii cu privire la situaţia politică actuală, să prezinte câteva din realizările de până acum ale Guvernului Cîţu, demis zilele trecute.

În opinia deputatului sătmărean, demiterea guvernului a fost o ambiţie a unei coaliţii care a renunţat la unele percepte politice. Coaliţia la care face referire Adrian Cozma, aşa cum probabil ştiţi, este compusă din PSD – USR PLUS – AUR, fiind denumită un triunghi al Bermudelor. Este vorba despre o coaliţie toxică, una care a pus pe prim plan interesele politice şi capitalul de imagine.

USR a reuşit să facă spectacol prin dărâmarea Guvernului Cîţu. Mărul discordiei, cel care a dus în final la acest deznodământ – demiterea guvernului, a fost acel controversat Program denumit Anghel Saligny, cu o alocare de 50 de miliarde de lei, bani pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Din aceşti bani urmează să se finanţeze investiţii ce privesc execuţia şi/sau extinderea reţelelor de apă, apă uzată, gaze şi drumuri. Acest program este considerat ca fiind cel mai îndrăzneţ demers pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

Câteva din realizările de până acum ale Guvernului

Deputatul Adrian Cozma a enumerat câteva din realizările înscrise în palmaresul Guvernului Cîţu, demis zilele trecute, cu 281 de voturi: Ordonanţa de Guvern privind stabilirea preţului la energia electrică şi gradul de compensare a creşterilor facturilor, fapt ce va fi menţionat direct pe factură, plătitorul nu va avea de făcut niciun demers> Prelungirea şomajului tehnic ca urmare a pandemiei de Covid-19, fiind subliniat faptul că, domeniul ospitalităţii HoReCa, nu va mai avea activitatea suspendată, indiferent de incidenţa Covid-19> Alocarea unui miliard de lei comunităţilor locale pentru a putea continua programele de investiţii> Adoptarea Legii consumatorului vulnerabil.

Deputatul Adrian Cozma a ţinut să sublinieze faptul că aceste creşteri de tarife la serviciile de furnizare energie electrică, gaze naturale, au loc în toată Uniunea Europeană – UE. România nu putea fi exonerată de acest fapt.

Ca sarcini pentru noul guvern rămân: plafonarea vremelnică a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale> majorarea salariului minim pe economie cu 10%, majorarea salariilor pentru profesori cu 16% ş.a.

Ca un fapt pozitiv, deputatul Cozma a menţionat faptul că judeţului Satu Mare i-a fost alocată suma de 10,9 milioane de lei, bani care vor intra în contul Consiliului Judeţean, după care sumele vor fi stabilite pe unităţi administrativ teritoriale în funcţie de necesităţi, cu susţinerea prioritară a primarilor care sunt harnici şi au proiecte de cofinanţat sau de finalizat.

Câteva aspecte din PNRR

Cu referire la Programul Naţional de Reconstrucţie şi Rezilienţă – PNRR, deputatul Cozma a menţionat că vor fi alocate 9,7 miliarde de euro cu destinaţia transporturi, realizarea de reţele de gaze naturale, sănătate, învăţământ, cercetare, digitalizare şi reformă. Cu prioritate, în timp relativ scurt se vor primi primele 3,5 miliarde de euro.

Dumitru Dorel Pop, primarul comunei Odoreu şi Zenoviu Bontea, primarul comunei Păuleşti au vorbit despre Programul de investiţii Anghel Saligny şi necesitatea realizării de investiţii pentru o dezvoltare echilibrată a comunelor mai ales. S-a spus că fiecare comunitate locală va primi minimum 4 milioane de lei, fără conotaţii politice.

Politicienii îşi fac treaba, dar nu de puţine ori, sunt obstrucţionaţi în activitatea lor de către opoziţia parlamentară, de anumite grupuri de interese.

În dialogul cu presa, deputatul Cozma a căutat să dea răspunsuri la modalitatea de stabilire a consumului de energie electrică până la care se va asigura compensarea, despre majorările de tarife la servicii, dar şi la aspecte ce privesc alocarea miliardului de lei.

A fost combătută ideea că ar fi primit bani doar primarii PNL, fiind dată ca exemplu comuna Socond, care are nevoie de dezvoltare, iar în aproximativ un an de la alegerile locale, s-au realizat lucrări şi investiţii care nu s-au făcut în ultimii 10 ani. Comuna are nevoie de a ieşi din situaţia de subdezvoltare în care a fost menţinută ani de zile.