PNL, obligat să continue politica populistă a PSD

În chestiunea alegerilor anticipate și alegerea primarilor în două tururi pentru un răspuns adecvat trebuie pusă problema invers: ce se întâmplă dacă nu vor fi anticipate și primarii nu vor fi aleși din două tururi? Cine va pierde și cine va avea de câștigat?

Dacă nu se va declanșa procedura de alegeri anticipate până la toamnă PNL este posibil să nu piardă, dar să câștige la un scor mic.

Dacă nu se modifică legea și primarii vor fi aleși tot dintr-un singur tur ca în urmă cu patru ani, PNL va pierde o parte dintre primarii actuali.

Să trecem la cei ce au de câștigat. În primul rând PSD are șansa de a recâștiga toate primăriile pe care le are și chiar mai multe dacă intră într-o combinație cu Pro România.

După locale, primarii PSD se vor mobiliza, la vârf se va stabiliza o conducere unitară, așa cum a fost dintotdeuna la PSD, iar partidul care se află acum în criză poate atinge un scor foarte apropiat de PNL.

Să ne explicăm. Nu s-a stabilit încă nimic în ceea ce privește alegerile primarilor din două tururi și USR a demarat în forță campania. USR și PLUS și-au fixat deja un candidat pentru București, ei urmând să intre într-o competiție internă pentru desemnarea celui mai bine plasat. Nicușor Dan este o figură cunoscută pentru modul în care se implică în problemele Bucureștiului și partide precum PMP sunt gata să-l susțină.

În același timp PNL nu va accepta să susțină pentru cea mai vizibilă funcție administrativă din țară candidatul altui partid, mai mic. A spus-o chiar și președintele Klaus Iohannis.

UDMR are în jur de 30 de primării pe care le câștigă dacă alegerile sunt într-un singur tur. Dintre acestea sunt doar două reședințe de județ, Satu Mare și Târgu Mureș. Acesta este motivul pentru care se opune.

USR este cel mai înfocat susținător al alegerilor din două tururi. Dacă legea nu se modifică, USR va deveni un adversar redutabil al PNL. Cele două partide se vor lupta între ele, favorizând candidații PSD, precum și ai UDMR, acolo unde este cazul.

Logica politică obligă PNL să adopte o ordonanță de urgență privind alegerea primarilor în două tururi din două motive. În primul rând ca să se ajute pe sine la locale, în al doilea rând să oblige PSD să inițieze o moțiune de cenzură. Căderea guvernului este un prim pas către anticipate. Va cădea PSD în cursă? Alături de ALDE și Pro România va merge până acolo încât, pentru a ocoli anticipatele, parlamentarii acestor partide vor vota un guvern PNL, probabil tot cu Orban în frunte.

Opoziția nu-și dorește anticipate, dar PNL va atinge unul dintre obiective, adică alegeri din două tururi. În felul acesta își rezolvă una din cele două probleme.

Guvernul PNL încă nu este amenințat de erodare, dar primește mici lovituri de la aliați, de la mass media care susține PSD, și evident, lovituri din ce în ce mai puternice de la PSD. O întârziere a pensiilor, neputința de a dubla alocațiile pentru copii, votată în parlament de PSD, majorarea punctului de pensie din septembrie, anumite gafe ale membrilor guvernului, probleme de accesare a fondurilor europene, lipsa banilor pentru investiții, etc etc, sunt de natură să conducă la o erodare a guvernului Orban cu consecințe electorale catastrofale pentru PNL.

Alegerile parlamentare anticipate ar da timp guvernului să rezolve problemele fără să fie sub presiune electorală.

De pildă PNL nu-și permite să taie pensiile speciale. Nu-și permite să treacă la restructurarea aparatului de stat. Îi este teamă să ia măsuri economice de dreapta. Guvernul PNL este constrâns să continue politica populistă a PSD. Din acest motiv susține organizarea alegerilor anticipate.