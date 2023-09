PNL, linia Valeriu Stoica

Pornind de la gafa preşedintelui Iohannis care a negat că pe teritorul României ar fi căzut un rest de dronă rusească, Valeriu Stoica face o analiză rece, la obiect, a stării partidului al cărui lider a fost până i-a cedat de bună voie funcţia lui Theodor Stolojan. Integritatea teritorială, securitatea cetăţenilor, cade în sarcina preşedintelui. Şef al statului, responsabil al politicii externe, al diplomaţiei, Klaus Iohannis, a fost cel care, urmare a unor informaţii ce păreau false, a ieşit la declaraţii asigurând populaţia că pe teritoriul României nu au căzut resturi ale unor drone lansate de armata rusă.

Umbrela NATO ne apără de orice posibil atac din exterior, dă preşedintele asigurări de câte ori are ocazia. Numai că la puţină vreme după anunţul liniştitor, s-au descoperit resturi de drone. Armata rusă atacă teritoriul Ucrainei de dincolo de braţele Dunării şi se pare că nu se prea deranjează că este atins, din greşeală, şi teritoriul României.

S-a iscat o controversă. Ucraina, foarte supărată, anunţase că dronele ruseşti violează spaţiul aerian al României. România a contestat. Avea să se demonstreze că partea ucraineană avea dreptate, dar dintr-o eroare de comunicare, ministrul Apărării l-a dezinformat pe preşedinte.

Situaţia s-a normalizat, în sensul că totul a fost plasat în responsabilitatea NATO.

Abil, Marcel Ciolacu s-a abţinut de la orice comentariu.

Noul prim ministru este primul şef de guvern care reacţionează prompt la orice stimul, dar care nu are legătură cu preşedintele Iohannis. În probleme interne nu o lălăie ca alţii. De exemplu ca Nicolae Ciucă, lasă s[ se înţeleagă Valeriu Stoica.

Imediat ce s-a descoperit un cămin de bătrâni pe care presa, pe bună dreptate, l-a numit „azilul groazei” , primul ministru a dat urgent ordin să se facă în toată ţara controale la toate azilele de bătrâni şi case de copii. S-au descoperit multe nereguli, în general lipsa unor autorizaţii, drept pentru care unele stabilimente s-au închis, iar altora li s-a cerut să intre în legalitate obţinând avizele necesare. Acţiunea nu a fost atât de spectaculoasă cum s-a crezut, dar s-au dat amenzi care au adus ceva bani la buget. PSD a punctat, PNL nu s-a amestecat.

După „azilele groazei” a urmat nenorocirea de la Crevedia. Primul ministru a dispus controale urgente pentru verificarea tuturor staţiilor cu gaz GPL din ţară. PNL din nou nu s-a amestecat. Ba nici preşedintele Iohannis. Judeţul Olt este fieful PSD, primarul de la Crevedia este de la PSD, primarul din Caracal la fel.

Fireşte, cazul numărul trei este al drogurilor. Dacă primul ministru a trecut razant, aproape a ignorat problema dronei care ar fi penetrat teritoriul României, pentru că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, este membru marcant al partidului, extinderea consumului de droguri va obliga PNL să reacţioneze.

Valeriu Stoica a remarcat că Marcel Ciolacu este primul prim-ministru care, deşi are altă culoare politică, nu intră în conflict cu preşedintele. Traian Băsescu şi Victor Ponta au fost obligaţi să semneze un protocol la Bruxelles prin care se obligau să nu se certe unul cu altul.

Până la Ciolacu, Klaus Iohannis s-a aflat într-un continuu conflict cu toţi premierii social-democraţi, precum şi cu conducerea PSD. Acum armele au fost puse în cui, iar din acest armistiţiu, din această pace tensionată, are de câştigat doar PSD.

Noul prim ministru nu este conflictual, însă este abil. Dovadă stă şi buna înţelegere cu Nicolae Ciucă.

O poziţie defensivă într-un an pregătitor pentru patru rânduri de alegeri, nu este benefică din punct de vedere electoral.

Pe cât de blând şi înţelegător se dovedeşte a fi Nicolae Ciucă, întâi din poziţia de şef al guvernului, acum din poziţia de preşedinte de partid, pe atât de drastic scade PNL în sondaje.

Adoptând aceeaşi politică defensivă faţă de PSD, oare preşedintele Iohannis, nu este părtaş la pierderea încrederii electoratului în PNL? Unul din puţinii ideologi de dreapta, Valeriu Stoica, analizează relaţia PNL cu PSD, dar şi relaţiile cu preşedintele Iohannis. Spune lucruri interesante, dar oare mai este ascultat fostul preşedinte al partidului, care în felul său, a salvat PNL-ul de la dispariţie, aşa cum s-a întâmplat cu PNŢ-CD?

Diplomatic, cu dovezi clare, fostul lider al PNL, îi sugerează actualului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, să facă acelaşi gest pe care l-a făcut el în urmă cu 23 de ani, lăsând conducerea PNL în alte mâini, mai hotărâte.