PNL merge cu două variante la negocierile cu USR-PLUS şi UDMR

Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 17, pentru a lua o decizie privind mandatul de negocieri pe care îl va avea cu USR-PLUS şi UDMR. :edinţa a fost convocată după ce Ludovic Orban a anunţat că vrea să obţină ori şefia Camerei Deputaţilor, ori funcţia de premier, însă Florin Cîţu a spus că nu se retrage “sub nicio formă”.

În BPN al PNL s-a decis ca de acum înainte liberalii să meargă la negocieri cu USR-PLUS şi UDMR cu două variante.

Florin Cîţu sau Dacian Cioloş au susţinerea USR-PLUS

Ieri, înainte ca liberalii să se întrunească în şedinţa BPN, Alianţa USR-PLUS a anunţat că nu este de acord cu varianta în care Ludovic Orban să fie premier. Liderii Alianţei au anunţat printr-un comunicat de presă că un eventual guvern condus de Ludovic Orban nu răspunde aşteptărilor electoratului de centru-dreapta, “având în vedere demisia din funcţia de premier şi neîndeplinirea angajamentelor luate faţă de USR-PLUS”. Alianţa transmite că Florin Cîţu sau Dacian Cioloş au susţinerea Uniunii.

“Alianţa USR-PLUS îşi exprimă dorinţa şi disponibilitatea de a continua discuţiile asupra structurii şi programului unei guvernări pe baza unei majorităţi alături de PNL şi UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu Preşedintele României, Dacian Cioloş din partea USR PLUS şi Florin Cîţu din partea PNL, au susţinere din partea noastră. Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcţia de premier şi neîndeplinirea angajamentelor luate faţă de USR PLUS, nu răspunde aşteptărilor electoratului de centru-dreapta care îşi doreşte un nou început şi o guvernare cu mandat reformist”, arată Alianţa într-un comunicat de presă.

Reacţia vine după ce marţi seara, Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid că vrea să obţină ori şefia Camerei Deputaţilor, ori funcţia de premier. În şedinţa respectivă. ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că nu se retrage „sub nicio formă” din cursa pentru funcţia de premier. Cîţu a fost susţinut în partid de Robert Sighiartău, Rareş Bogdan şi Raluca Turcan.

Aseară, liderii USR şi cei de la PLUS au intrat în şedinţe pentru a stabili mandatul de negociere pentru zilele următoare.

UDMR, dispusă să-l susţină fie pe Orban, fie pe Cîţu

UDMR este dispusă să-l susţină fie pe Ludovic Orban, fie pe Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru. Uniunea consideră că PNL este partidul care are dreptul să propună premierul.

Liderii USR s-au întrunit miercuri, de la ora 19:30 într-o şedinţă a Comitetului Politic al formaţiunii. Tot miercuri seara s-a desfăşurat şi o şedinţă a Consiliului Naţional al PLUS.

Şedinţele au avut loc după ce, anterior, în cursul zilei de miercuri a avut loc o reuniune a echipei de negociere USR-PLUS.

PNL merge la negocieri cu două variante

Aseară, în unanimitate, liberalii au votat ca partidul să se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu două propuneri. Prima propunere: Ludovic Orban – premier, Florin Cîţu – preşedintele Senatului. A doua propunere: Florin Cîţu – premier, Ludovic Orban – preşedintele Camerei Deputaţilor

Cele două propuneri vor fi prezentate de PNL la negocierile de joi cu USR PLUS şi UDMR. Asta după ce discuţiile s-au blocat din cauza funcţiilor de premier şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, pe care le revendică atât PNL cât şi USR PLUS.

În şedinţa de aseară, Ludovic Orban le-a transmis liderilor PNL că partidul are 55% pondere în viitoarea coaliţie de centru-dreapta, motiv pentru care este îndreptăţit să solicite funcţia de premier şi de preşedinte al Camerei.

Florin Cîţu oscilează între funcţia de ministru al Finanţelor şi aceea de preşedinte al Senatului. El a spus că ar vrea să continue la

Ministerul Finanţelor, însă acceptă mandatul partidului de a-l propune preşedinte al Senatului.

După ce marţi seara secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, l-a înfruntat pe Ludovic Orban căruia i-a reproşat intenţia de a-l retrage pe Florin Cîţu, aseară a pledat pentru unitate şi linişte în interiorul partidului.

Emil Boc, primarul de la Cluj-Napoca a cerut solidaritate internă şi “parteneriat cu Klaus Iohannis”.

Pentru unitate a pledat şi primvicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, iar Cristian Buşoi a cerut ca miniştrii PNL din viitorul guvern să fie desemnaţi pe baza unei competiţii interne, printr-o procedură transparentă. După şedinţa de aseară, liderul PNL Ludovic Orban a anunţat că liberalii au o pondere de 55% în coaliţie. În aceste condiţii, liberalii consideră că sunt îndreptăţiţi să obţină două funcţii.

“Am luat decizia de a flexibiliza mandatul ţinând cont de solicitările partenerilor. Au spus că vor Camera Deputaţilor. Ca atare PNL a decis: mandatul de a continua negocierile cu USR/PLUS, UDMR şi minorităţile. Obiectivul nostru este să atingem obiectivul asumat de a asigura o bunăstare. Avem o primă variantă cu Florin Cîţu premier şi Ludovic Orban preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Acceptăm şi varianta în care PNL să desemneze şi premierul şi preşedintele Senatului. Candidatul la funcţia de premier este preşedintele PNL, iar candidat la şefia Senatului va fi Florin Cîţu.

Am stabilit că trebuie să respectăm principiile democratice şi să fie o pondere proporţională cu voturile primite, PNL având o pondere de 55%. Fiecare partid, pe baza criteriilor de integritate, de profesionalism, are dreptul de a-şi desemna candidaţii pentru poziţiile pe care urmează pe care le ocupă.

Nicio formaţiune politică nu poate să desemneze un candidat al altui partid pentru o poziţie care îi aparţine. PNL îşi va desemna propriii reprezentanţi”, a spus Ludovic Orban.