PMP numără posturile din guvern

Europarlamentarul PMP Siefried Mureşan a afirmă că noul guvern ”Dragnea – Grindeanu” înfiinţează posturi de miniştri şi secretari de stat ”pe bandă rulantă”, ajungând astfel la în jur de 110 miniştri şi secretari de stat, cel mai mare număr din UE.

”Noul Guvern Dragnea – Grindeanu înfiinţează posturi de miniştri şi secretari de stat pe bandă rulantă pentru a satisface clientela politcă a PSD şi ALDE flămândă de posturi guvernamentale călduţe. Pentru că nu era suficient că avem guvernul cu cei mai mulţi miniştri dintre toate cele 28 de ţări ale Uniunii Europene (27 de miniştri plus un prim-ministru), vedem, iată, cum, în jurul fiecărui minister înfloreşte câte o „gaşcă” de secretari de stat. Avem un minister, cel al Dezvoltării Regionale, cu 6 secretari de stat”, susţine Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

El apreciază că, în total, Guvernul Dragnea – Grindeanu va avea în jur de 110 miniştri şi secretari de stat, relatează Agerpres.

”Pe lângă prim-ministru şi cei 27 de miniştri, alţi peste 80 de secretari de stat au fost numiţi sau urmează să fie numiţi în perioada următoare. Vă daţi seama ce înseamnă asta? Cu tot cu prim-ministrul, 110 demnitari în total, cu 110 cabinete de consilieri, a câte 3, 4, 5 consilieri de fiecare demnitar, plus 110 secretare, 110 şoferi, 110 birouri şi 110 maşini oficiale”, adaugă europarlamentarul PMP.

El mai arată că, prin comparaţie, Franţa, deşi are o populaţie de peste trei ori mai mare decât România, are 17 miniştri plus un prim-ministru şi 21 de secretari de stat, în total, 39 de demnitari, Germania, cu o populaţie de patru ori mai mare decât România, nu atinge nici ea numărul-record de demnitari din actualul Guvern PSD-ALDE, deoarece Guvernul federal al Germaniei are 15 miniştri, plus cancelarul federal, 4 miniştri de stat şi 55 de secretari de stat, în total, 75 de demnitari, cu menţiunea că o parte din secretarii de stat sunt funcţionari publici, deci nu sunt numiţi politic.

”Un astfel de aparat greoi, supraaglomerat, are puţini câştigători şi mulţi pierzători. Câştigătorii: clientela de partid care poate să împartă posturi călduţe de demnitari. Pierzătorii: românii, pentru că ţara va fi guvernată după cum dictează interesele membrilor de partid atât de bine înfipţi în aparatul de lucru al statului şi nu pentru a avea creştere economică sustenabilă, pentru a atrage investitori şi pentru a creşte absorbţia fondurilor europene. Ne-a fost suficientă o lună de guvernare PSD – ALDE ca să vedem ce vor să facă, să-i scape pe hoţi de puşcărie şi să căpuşeze instituţiile statului cu membri de partid! În felul acesta, un stat nu se poate dezvolta. România nu are decât de pierdut”, concluzionează eurodeputatul.