PMP și USR se contrazic pe tema sondajelor pentru prezidențiale

Liderul PMP, Eugen Tomac, critică sondajul ”scăpat în presă” de USR-PLUS în care Dan Barna este cotat cu 18% la prezidenţiale, iar candidatul PMP, Theodor Paleologu, este pe locul 6, şi prezintă un alt sondaj, despre care afirmă că este bazat pe “o cercetare sociologică solidă şi profesionistă” şi în care Barna are 13%, iar candidatul PMP este pe locul 4, cu 8%.

El remarcă, într-o postare pe Facebook, că avem parte de o campanie electorală atipică, fără dezbateri, fără programe prezidenţiale prezentate, dar cu atacuri murdare la adresa candidaţilor integri şi cu o inflaţie de sondaje neasumate, prezentate pe surse sau asumate parţial de diferite entităţi cu scopul de a manipula.

”Ultima dezinformare grosolană vine din partea celor care se prezintă drept oameni care fac altfel de politică şi în încercarea de a-şi linişti susţinătorii au strecurat în presă un presupus sondaj prin care deformează în stil PSD. Este păcat că aceste practici ticăloase se lipesc şi de cei care au venit cu mesajul “noi suntem altfel şi nu vă minţim”. Îi provoc pe cei din USR-PLUS, azi la 30 de ani de la revoluţie, să publice integral sondajul “scăpat” in presă, din care rezultă că Dan Barna are peste 18%, iar Theodor Paleologu are o intenţie de vot mai mică decât Hunor”, scrie Tomac.

El cere USR-PLUS să demonstreze alegătorilor lor că nu mint şi că sunt ceea ce pretind, ”nişte oameni noi şi cinstiţi in politică”.