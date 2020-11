Plângerea unei mămici: Să ai un copil, o şansă în minus la angajare

“Să fii femeie în zilele pe care le trăim este oarecum echivalentul şomeriei, asta mai ales dacă ai copii. Sunt în şomaj, am 500 de lei pe lună, un copilaş de ciclu primar şi după ce am muncit 19 ani la rând, adică toată viaţa dacă e să calculez anii din clipa în care am terminat şcoala şi m-am angajat, din cauză că sunt mamă nu mi se oferă nicio şansă la angajare.

La un moment dat, şi cred că aceia dintre dumneavoastră care citiţi plângerea mea ştiţi la ce mă refer, în anunţurile de angajare majoritatea patronilor cereau în cazul femeilor o vârstă maximă la angajare de 35 de ani. Acum, probabil la asta se mai adaugă şi dacă ai sau nu copii. E o condiţie, iar un copil înseamnă o şansă în minus la angajare. Sunt foarte supărată că se întâmplă aşa ceva. Vreau să muncesc şi peste tot pe unde sun sau merg la interviuri sunt întrebată dacă am copii.

Când le spun că da, am un copil, îmi spun că în acest caz, nu mă pot angaja pentru că dacă se închid şcolile nu voi mai putea munci… Incertitudinea pluteşte, dar din 500 de lei şomaj pe lună şi alocaţia copilului e imposibil să trăieşti…”, ne povesteşte o cititoare a ziarului nostru.