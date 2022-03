Plafonările la gaz şi curent, prezentate de deputatul PNL Adrian Cozma şi secretarul de stat Alin Seserman

Preşedintele PNL Satu Mare, deputatul Adrian Cozma şi Alin Seserman, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, au susţinut vineri o conferinţă de presă, la sediul din Piaţa Libertăţii. Temele dezbătute s-au referit la ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni, dar şi celor care au ales să rămână în zonele de conflict, însă s-a discutat şi despre plafonarea preţului la gaze şi energie.

Cei doi au participat vineri seara şi la o emisiune Agenda Publică, la Informaţia TV.

La începutul conferinţei, deputatul Adrian Cozma l-a prezentat pe noul secretar de stat din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Alin Seserman, originar din Bistriţa.

„Salut vizita colegului nostru, de data aceasta în calitate oficială de secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Seserman Alin, care astăzi se află în prima vizită oficială în calitatea pe care o are. Din punctul meu de vedere, aşa cum v-am mai spus, am fost întrebat, sunt convins că este un câştig pentru judeţul Satu Mare faptul că am dat în acest Minister atât de important un om pregătit, un profesionist, şi cu siguranţă va fi în beneficiul nostru al tuturor, al judeţului, pentru că Partidul Naţional Liberal Satu Mare se mândreşte cu această nominalizare şi cu această poziţie pe care am obţinut-o în executiv”, a declarat preşedintele Organizaţiei Judeţene, Adrian Cozma.

La rândul său, Alin Seserman a precizat că îi mulţumeşte deputatului sătmărean pentru propunerea de a ocupa postul de secretar de stat în Ministerul Mediului. De asemenea, acesta a mai menţionat că vine des în Satu Mare, dar că nu promite că se va stabili aici.

Totodată, a vorbit despre vizitele efectuate la instituţiile subordonate MMAP, precum Direcţia Silvică, la Apele Române, la Agenţia de Protecţia Mediului, la Garda de Mediu, unde s-a întâlnit cu oameni profesionişti, dar s-a şi încărcat cu câteva sarcini ce ţin de probleme locale.

Un alt subiect abordat în cadrul conferinţei de presă de vineri, de la sediul PNL din Piaţa Libertăţii a fost cel al mobilizării tuturor sătmărenilor şi organizaţiilor non-guvernamentale pentru ajutorarea ucrainenilor care au fugit din calea războiului, dar şi a celor care au rămas în zonele de conflict.

„Aş vrea să fac o precizare legată de situaţia actuală care este la graniţele judeţului Satu Mare, situaţia din Ucraina. Vreau să remarc capacitatea exemplară de mobilizare a sătmărenilor, a societăţii civile din judeţul Satu Mare, care s-a mobilizat într-un mod cu totul surprinzător. Aici a avut un rol foarte important biserica.

A fost o dovadă foarte clară de unitate şi creştinism pur sincer. Am văzut că majoritatea bisericilor au fost alături şi s-au mobilizat pentru acest scop umanitar şi au întâmpinat cu atâta căldură pe cei aflaţi în suferinţă”, a precizat Adrian Cozma.

Acesta a mai menţionat faptul că, în ultimele două săptămâni, a fost de cinci ori în Ucraina pentru a duce ajutoare umanitare.

Măsurile de plafonare a preţului la gaze şi energie

Al treilea subiect abordat este acela al preţului energiei electrice şi plafonarea costurilor care se reflectă în buzunarul fiecărui român.

Statul român a luat măsuri pentru ajutorarea românilor la plata facturilor la energie. Aceste măsuri se vor aplica de la 1 aprilie 2022 şi până în 31 martie 2023.

Practic, pentru consumatorii casnici se vor plafona preţurile finale facturate la energie electrică, aici fiind vizaţi clienţii din categorii vulnerabile ori care se regăsesc într-o situaţie financiară precară.

În acest demers s-au implicat Ministerul Energiei, de Finanţe, Economie, Muncă, secretariatul general al Guvernului şi ANRE.

„Aş vrea să fac câteva precizări concret pe energie electrică. Preţul va fi 0,68 lei/kwh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost mai mic sau egal cu 100 kwh.

Maxim 0,8 lei kwh cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, acolo consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este între 100 de kwh şi 300 kwh.

Este binevenită această reglementare, mai ales că este pe o perioadă de un an de zile. Deci în următorul an este predictibil, pentru fiecare familie, fiecare gospodărie, preţul la energie. Pentru că ceea ce cred că a creat foarte multă panică a fost acest preţ fluctuant de la o lună la alta, sau de la o zi la alta. Şi sigur că a creat foarte multă nelinişte şi panică.

Un alt aspect care de asemenea este foarte important se referă la gazele naturale, unde preţul reglementat va fi de maximum 0,31 lei / kw cu TVA inclus. Asta în cazul consumatorilor casnici. În ceea ce priveşte consumatorii non-casnici, preţul va fi de 0,37 de lei / kwh, cu TVA inclus. Şi sigur, aici iar se raportează la anul 2021, unde locul de consum este de cel mult 28.000 mwh. Nu intrăm în detalii tehnice.

Aceste aspecte sunt importante şi cred că din acest moment fiecare familie poate să-şi facă un calcul în ceea ce priveşte energia electrică şi la factura pe care o are de achitat în perioada următoare”, a mai precizat deputatul.

Acesta a mai adus în discuţie şi amenzile, respectiv penalizările aplicabile operatorilor care nu respectă aceste ordonanţe.