Pițurcă pleacă de la Craiova

Nemulţumit de lot, dar și de refuzul conducerii clubului de a renunța la unii jucători și de a aduce alții, Victor Pițurcă a demisionat de la conducerea tehnică a Universității Craiova (locul 4 în Liga 1).

“Am decis să plec. Am venit la Craiova ca să câștig titlul. În momentul în care am realizat că, cu actualul lot nu mai avem șanse la titlu, am decis că e mai bine să plec”, a spus Pițurcă. Acesta a preluat-o pe Universitatea în august 2019, cu un contract pe 3 ani, principalul obiectiv fiind câștigarea campionatului.