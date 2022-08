Piept de pui în sos de smântână

Ingrediente:

4 bucati piept pui, 80 g unt, 1 lingura faină, 50 ml lapte dulce, 150 ml smântănă 4 catei usturoi, sare, piper, pătrunjel proaspat, ulei pentru prajit pieptul de pui.

Mod de preparare:

Pentru pieptul de pui in sos de smantana, am spălat carnea de pui, am uscat-o bine cu servete, si am taiat fiecare piept în două bucăţi. Am sarat si piperat bucatile si le-am lasat sa se odihneasca vre-o ora in frigider. Dupa 1 ora, am prajit pieptul in ulei incins, iar cand a fost gata, l-am scos si l-am tinut la cald pana am pregatit sosul.

Am topit untul pe foc mic. Am adaugat o lingura de faina si am amestecat rapid. Am stins cu putin lapte dulce si cu smantana. Daca sosul este prea gros, se mai dilueaza cu putin lapte dulce. Am sarat si piperat, am adaugat usturoiul pisat, si am lasat cateva minute, la foc mic.

Bucatile de piept de pui prajit le-am pus intr-un vas de yena, peste carne am adaugat sosul de smantana. Am dat la cuptor pentru cca 20 minute. Apoi am adaugat patrunjelul verde tocat marunt.

Acest fel se potriveşte bine cu mămăligă, cu orez ori cuş cuş sau orice fel de alte paste. Nu uitaţi să puneţi alături un bol de salată de orice fel; varză, roşii, castraveţi sau ardei copţi.

Poftă bună!