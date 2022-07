Picnic in the Vineyard la Halmeu-Vii

Îţi plac vinurile fine, locaţiile speciale, evenimentele originale şi momentele preţioase? Ţi-ar face plăcere să petreci o după-amiază de vară într-una dintre regiunile viticole care face istorie de sute de ani în judeţul Satu Mare?

Dacă răspunsul la aceste întrebări este unul afirmativ, recomandarea este să alegi un tur pe drumul vinului la Halmeu-Vii, în viile lui Mike, Triterra, Năstase şi Kurtinecz Pál.

Descoperă podgoriile însorite şi degustă un pahar din vinurile remarcabilelor crame ale zonei! Toate aceste plăceri completează peisajul sălbatic şi în acelaşi timp romantic. Pe lângă vinurile de calitate superioare, vizitatorii se pot bucura şi de gustări delicioase.

Caracteristicile teritoriale deosebite ale satului Halmeu-Vii, sat care aparţine comunei Halmeu, stau la baza vinificaţiei de calitate din această regiune. Microclimatul, structura vulcanică a solului şi unicitatea acestui petec de pământ contribuie la producerea de vinuri de înaltă calitate ale căror calităţi care sunt recunoscute la nivel naţional.

Coşuri de picnic, aventură, o plimbare lungă în natură, cedând în faţa magiei descoperirii, este promisiunea pe care o onorăm pe parcursul turului combinat cu o degustare de vinuri organizată pentru prima dată la Halmeu-Vii. Conectaţi-vă! Gustaţi şi bucuraţi-vă de tot ceea ce reprezintă această zonă, lăsaţi atmosfera podgoriilor şi a apusului de soare să vă poarte în îmbrăţişarea dealurilor şi a peisajului, iar apoi, după plimbare, haideţi într-o locaţie confortabilă unde, pe lângă muzică uşoară şi mâncare delicioasă, seara îmbie participanţii la o petrecere pe măsură.



După evenimentele organizate de atelierul de inspiraţie – revista lifestyle Matusinka, care au avut loc la Crama de şampanie Carastelec din judeţul Sălaj şi crama Liliac din judeţul Mureş, de această dată, cel de-al treilea eveniment Picnic in the Vineyard va avea loc în Halmeu-Vii, judeţul Satu Mare, în 13 august 2022 la ora 14.

Vă puteţi înscrie la eveniment pe următoarea pagină: www.picnicinthevineyard.ro. De asemenea, puteţi cumpăra bilete în avans. Pachetul ALL PASS, care include degustarea de vinuri (min. 24 tipuri de vin), preparate reci şi un burger, precum şi transportul la locaţie şi acasă, poate fi achiziţionat online cu 219 lei, degustarea şi preparate reci la doar 139 de lei. Achiziţia de bilete se poate face atât online, cât şi la faţa locului.

Informaţii curente, programul şi alte detalii utile despre picnic puteţi găsi pe pagina Facebook al evenimentului.

Vă aşteptăm cu drag!

Cramele partenere: Triterra, Mike, Năstase, Kurtinecz Pál

Co-organizatori ai evenimentului: Consiliul Local Halmeu, BOOZE Store

Partener gastronomic: Restaurantul K10, Artisan Cofee & Wine

Sponsori: DRW SM, Camera Meşteşugarilor SM, Group West Motors BMW, VBR & CO, Cochet Home Decor, Liform

Parteneri media: Informaţia Zilei, Info TV, Szatmar.ro, Szatmári Friss Újság