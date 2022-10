Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în septembrie cu 1%, faţă de iulie

Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în septembrie cu un punct procentul, până la 7,1% din totalul consumului, comparativ cu 6,1% în iulie, conform unui studiu realizat de compania de cercetare Novel Reserch.

Cea mai mare creştere se înregistrează în nord-est, cu 9,1 puncte procentuale, până la 22,4%, regiunea continuând să fie cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete. O majorare semnificativă este notată şi în Bucureşti, cu 4,9 pp, până la 7,6%. Pe de altă parte, în nord-vest s-a înregistrat o scădere de 3,2 pp, până la 5,4%.

„Din punct de vedere al provenienţei produselor de pe piaţa neagră, categoria ‘cheap whites’ deţine cea mai mare pondere, de 40%, cu un avans de 2,1 pp faţă de iulie. Moldova se află în uşoară creştere, iar Ucraina şi Serbia se situează la nivel relativ constant”, a declarat Marian Marcu, director general Novel Research.

Ileana Dumitru, director juridic şi relaţii publice al Ariei Europa centrală şi de sud la BAT a subliniat că nivelul pieţei ilicite se menţine redus şi, deşi eforturile contrabandiştilor sunt limitate doar de imaginaţie, în primele nouă luni ale anului autorităţile au reuşit să oprească peste 60 de milioane de ţigarete de contrabandă, cu o valoare de circa 36 de milioane de lei, să ajungă pe piaţa neagră, conform datelor centralizate pe platforma Stop Contrabanda.

„Noi ne dorim să rămânem un partener de nădejde al autorităţilor în combaterea traficului ilicit, iar cele 300 de camere de supraveghere donate recent Poliţiei Române de Frontieră de către BAT România, în plus faţă de cele 250 donate anul trecut, sunt o dovadă a acestui angajament. Astfel, 500 de kilometri de graniţă pot fi monitorizaţi mai facil, lucru care va contribui, sperăm, la menţinerea unui nivel scăzut al pieţei negre. În acest fel va câştiga toată lumea: bugetul statului, companiile corecte şi, mai ales, cetăţenii care vor fi protejaţi atât de produse nesupuse vreunui control de calitate, cât şi de reţelele de crimă organizată”, a spus Ileana Dumitru.