Piaţa imobiliară dă semne de lentoare: care segmente ale acestei pieţe sunt cele mai solide?

Piaţa imobiliară din România dă semne de lentoare pe mai multe segmente, însă rezultatele rămân destul de solide în general, susţin experţii Colliers România într-o radiografie pentru prima jumătate de an.

„Probabil cea mai solidă piaţă este cea a spaţiilor industriale, unde în mod clar nu s-a ţinut ritmul cu pasul rapid de dezvoltare a economiei şi a pieţei de consum locale din ultimul deceniu, iar acum, mai nou, e tot mai evidentă şi tendinţa de relocare a activităţilor logistice şi de producţie în contextul tensiunilor geopolitice”, a spus Laurenţiu Lazăr, Managing Partner & Head of Investment în cadrul Colliers România.

Potrivit analizei, zona spaţiilor comerciale trece printr-o perioadă mai dificilă pentru chiriaşi.

Şi pentru terenuri a fost o primă jumătate de an destul de solidă, cu un volum total de terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale de aproximativ 250 milioane euro, aproape la jumătate din cât am înregistrat pentru întreg anul 2022.

În zona tranzacţiilor investiţionale avem o înjumătăţire a volumelor, la aproape 170 milioane euro în primul semestru din 2023. De altfel, în zona tranzacţiilor imobiliare se remarcă o încetinire substanţială a activităţii faţă de ultimii doi ani, dar reprezentanţii Colliers susţin că este mai degrabă vorba de o revenire la normalitate.

În zona rezidenţială, consultanţii Colliers remarcă o tot mai mare atenţie acordată atât de clienţi, cât şi de dezvoltatori, zonei de PRS – apartamente de închiriat în clădiri dedicate. Aceasta vine atât pe fondul dobânzilor mai mari, care au făcut ca rata lunară pentru achiziţia unui apartament să fie mai mare decât o chirie echivalentă, dar şi pe fondul altor tendinţe, cum ar fi schimbarea generaţională – în contextul în care tinerii caută tot mai multă flexibilitate – sau faptul că unele firme încearcă să ofere angajaţilor pachete de beneficii mai avantajoase, iar apartamentele cu chirie subvenţionată pot fi o variantă.

„După o efervescenţă absolută în perioada 2021-2022, întâlnită nu doar în România şi nu doar în zona rezidenţială, anul 2023 a început cu o scădere a vânzării de apartamente. Totuşi, ritmul de vânzare de apartamente este comparabil cu cel din 2018 şi cu aproximativ 30% mai mare decât cel din 2019, aşadar nu pare nicidecum o evoluţie slabă”, concluzionează Silviu Pop.