Piaţa de maşini încă nu a reacţionat la vestea dispariţiei timbrului de mediu

Aşa cum am mai scris, proprietarii de mașini nu vor mai fi nevoiți să achite taxa auto de la 1 februarie fiind abrogată, hotărâre publicată recent în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, maşinile second-hand înmatriculate nu s-au ieftinit în târgul de la Satu Mare. Acest lucru l-am constatat duminică, când era de altfel o ofertă bogată.

Totuşi, şoferii sunt circumpecţi şi ezită să cumpere de teamă ca nu cumva taxa să apară sub o altă formă. Unii se tem că statul îşi va recupera banii pierduţi introducând noi accize pentru carburanţi sau că va găsi altă modalitate prin care să taxeze înmatriculările maşinilor la mâna a doua. În aceste condiţii, duminică mai mult s-a discutat decât s-a tranzacţionat.

Am stat de vorbă cu câţiva şoferi şi am constatat că părerile sunt foarte împărţite. Unul dintre ei avea de vânzare o Dacia Logan, pentru care cerea 2.500 de euro. Ne-a spus că deşi se interesau mulţi de preţ, oferte serioase de cumpărare nu a avut. “Mai multe oferte am avut online decât în târg”, a spus el.

L-am întrebat şi pe un cumpărător ce părere are de preţuri, ce crede despre eliminarea timbrului de mediu şi cum va influenţa lucrul acesta piaţa auto. El a fost de acord că preţurile sunt relativ mici, dar prea mari totuşi pentru buzunarele românilor. „Normal ar fi să scoată din preţ echivalentul timbrului de mediu, dar nu se vede acest lucru. Eu zic că şi dacă îl scot, maşinile se scumpesc. La o maşină pe benzină la un motor de 1,6 euro 4 se plătea 200 de euro taxa. Dacă taxa nu se mai plăteşte, cel care o aduce din afară va urca puţin preţul”.

Cam acelaşi lucru ni l-a spus şi un şofer de TIR. “Vânzătorii s-au orientat rapid şi au crescut taxa pentru a avea de unde să lase preţul mai jos, poate în săptămânile ce urmează. Maşinile neînmatriculate pentru care se plătea o valoare mare a timbrului de mediu s-au scumpit. Erau la 1.000 de euro, iar de câteva zile au sărit la 1.500-1.600 de euro. Dacă nu va exista nicio taxă, se vor aduce tot felul de maşini, şi euro 1 şi euro 2, la grămadă. Însă nu ar trebui să fie aduse toate maşinile rele în ţară”.

În Germania, sunt pline parcurile cu astfel de maşini, ne spune interlocutorul. Probabil că se vor elibera parcurile din Germania şi se vor umple cele din România. Aceste maşini vor fi mult mai ieftine dacă se scoate timbrul de mediu. Piaţa e acum în aşteptare.

V. Nechita