Pianista Alexa Stier susține joi un recital la Carei

Joi, 9 ianuarie 2020, de la ora 18.00, în Sala Cavalerilor a Castelului Károlyi din municipiul Carei va avea loc un recital de pian susținut de Stier Alexa-Dorottya.

Programul este foarte consistent și va cuprinde: Sonata op. 22 nr. 11 în Si bemol major de Beethoven, Șapte Fantezii de Brahms, Studiile nr. 2 ‘Cordes a vide’ și nr. 4 ‘Fanfares’ de Ligeti și Sonata în La minor op. 42 D. 845 de Schubert

Stier Alexa-Dorottya, născută în Satu Mare la 29 august 1997, este studentă în anul I al cursului de masterat la Yale School of Music, New Haven din Statele Unite ale Americii, la secţia de pian, în clasa profesorului Boris Berman. În anul 2019 a absolvit cursurile Conservatorului Regal din Scoția, Glasgow, Scoția, UK, la secţia de pian, în clasa profesorului Fali Pavri. În cursul celor 4 ani de la Conservator în 2017 a beneficiat de bursa ‘Erasmus’ în cadrul Academiei de Muzică ‘Franz Liszt’, Budapesta, studiind cu prof. Jenő Jandó. În perioada 2013-2015 a beneficiat de Bursa Silvestri acordată de şcoala Erskine Stewart’s Melville School din Edinburgh, Scoția, unde si-a finalizat studiile liceale .

Începe să cânte la pian de la vârsta de 5 ani, urmând apoi Liceul de Artă ‘Aurel Popp’ Satu Mare, sub îndrumarea prof. Annamaria Manfredi (2004-2012), pana in clasa a IX-a . A participat cu succes la numeroase concursuri de pian din Romania și străinatate, obținând numeroase premii. În 2019 a fost premianta Concursului de pian Sheepdrove Piano Competition (UK); iar la final de an școlar al Royal Scottish Conservatoire a fost premiată cu Governor’s Recital Prize, pentru cel mai bun concert de absolvire.

De la vârsta de 11 ani a concertat de mai multe ori cu Orchestra Filarmonicii ‘Dinu Lipatti’. În 2019 a debutat ca solistă cu Scottish National Orchestra pe scena Glasgow Royal Concert Hall.