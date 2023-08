Peste două zile Informaţia Zilei împlineşte 30 de ani

În urmă cu 30 de ani, în preajma şi chiar în ziua de Sfânta Maria, pregăteam primul număr al ziarului Informaţia Zilei. Cele două calculatoare Apple Macintosh, primele folosite de presa din România de „Informaţia Zilei” din Satu Mare şi de „România Liberă” din Bucureşti sunt deja obiecte de muzeu. Aşa cum sunt şi personalităţile publice de acum 30 de ani, uitate de mult.

Timp de trei decenii suntem pe o piaţă când alunecoasă, când instabilă şi furioasă, când letargică şi indiferentă. Primii trei ani, de după revoluţia din decembrie 1989, din 10 ianuarie 1990, când apărea publicaţia „Soltiţiu”, strămoşul Informaţiei Zilei, am fost martorii istoriei tuturor frământărilor sociale, politice, economice. În zecile de mii de pagini îngălbenite de vreme, zace o istorie zbuciumată, sunt închise nume demult uitate, dar şi pagini luminoase despre cultură şi artă, despre performanţe personale, strecurate printre anchete explozive despre corupţie, crime şi infracţiuni.

Nu se poate scrie o istorie a acestui colţ de ţară fără să fie cercetată arhiva grupului media Informaţia Zilei. Am fost martorii tuturor alegerilor ale celor din 1990 şi 1992, apoi ale celor din 1996, din 2000, din 2004, din 2008, 2016 şi 2020, şi vom asiata la la alegerile din 2024. Opt cicluri electorale la care se adaugă şi prezidenţialele din 2009 şi 2014. Cum vor fi alegerile din 2024 care deja bulversează întreaga societate ce trece dintr-o criză în alta cum nu s-a întâmplat de multe ori în istorie?

Vom sărbători apariţia primului număr al ziarului Informaţia Zilei, lider de piaţă de 30 de ani? Sediul redacţiei era la etajul 13 al Palatului Administrativ. Deasupra noastră, se zicea, nu erau erau decât camerele încuiate în care erau instalate aparatele pentru bruierea emisiunilor de la Europa Liberă. În mod simbolic peste câteva zile ne vom instala la demisolul unei clădiri de pe strada Micu Klein. Un spaţiu mult mai luminos decât sinistrul etaj 13 al Palatului Administrativ.

Ce fel de presă am făcut în cei 30 de ani ca ziar cotidian şi alţi 3 ani ca publicaţie săptămânală? Ştiu zecile, sutele de mii de cititorii care ne-au susţinut cumpărând zi de zi mii de tone de hârtie tipărită.

Se spune că hârtia înghite orice. Nu este chiar aşa atunci când ai principii, când faci jurnalism profesionist, independent, uzând de dreptul la libera exprimare, la libertatea cuvântului.

Ne revendicăm de la buna tradiţie a presei româneşti, mai ales de la tradiţia presei transilvănene, incluzând aici şi ziarele de expresie maghiară şi germană.

De trei decenii facem jurnalism de calitate, profesionist, sub antetul Informaţia Zilei, ziar niciodată înregimentat politic.

Redactorii Informaţiei Zilei nu au avut şi nu au dreptul să se înscrie în vreun partid politic decât cu condiţia să plece din redacţie. La fel ca magistraţii.

Primul număr ieşit din tipografia pe plumb „Someş” purta în burta literei O de la INFORMAŢIA sigla ziarului „Evenimentul Zilei”, publicaţia cu cel mai mare tiraj apărut în România după revoluţie. Peste 500 de mii de exemplare pe ediţie. Din păcate, după 30 de ani, toate ziarele tipărite la un loc abia ating acel tiraj colosal. Motivul? Nu a scăzut numărul celor care sunt dornici să se informeze, ci s-a schimbat suportul. Am intrat în era digitală. Numai site-ul „Informaţia Zilei”, www.informatia-zilei.ro trece într-o lună peste o jumătate de milion de accesări. Ziarul fizic nu-l putem trimite peste ocean, în America, însă site-ul nostru se află printre miile de publicaţii din toată lumea găzduite de Muzeul Presei din Washington. Poate fi accesat pe https://www.freedomforum.org/todaysfrontpages/. Cu voaia sau fără voia noastră, ne-am globalizat. Trebuie să mărturiesc că eu personal nu am avut încredere şi nu am deplină încredere nici acum în presa online, evident nici în onestitatea reţelelor de socializare.

Cu toate acestea, realitatea ne împinge spre noile tehnologii. Prin urmare Informaţia Zilei şi-a construit cel mai avansat site din punct de vedere tehnic din România. Noul proiect va fi lansat pe piaţă în curând. Aşteptăm să se termine vacanţele, mai ales a parlamentarilor.

Am cercetat şi am colaborat cu unul dintre cele mai profesioniste grupuri media din din Germania. Aşa cum în 1993 am avut partener cel mai mare cotidian din România, „Evenimentul Zilei”, condus de Ion Cristoiu, noul site www.informatia-zilei.ro are parteneri puternici care vor impulsiona piaţa presei digitale din România, uşor rămasă în urmă din punct de vedere tehnologic.

Cadoul redacţiei la împlinirea celor 30 de ani de presă zilnică este noul său ajutor, site-ul www.informatia-zilei.ro înarmat cu cele mai noi tehnologii, inclusiv cu ChatGPT, Inteligenţa Artificială care începe să sperie lumea. Noi promitem că o vom pune la lucru, alături de redactorii, colaboratorii şi partenerii noştri. Ne dorim „La mulţi ani” pentru că efectiv merităm măcar o strângere de mână după atâta muncă în folosul adevărului, a libertăţii de expresie, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului.