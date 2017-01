Peste două milioane lei de la Primărie și CJ pentru ONG-urile care se ocupă de oamenii străzii

Așa cum am mai scris, Informația Zilei și Informația TV au salvat o familie cu un copilaș de două luni de la îngheț. Cu alte cuvinte, într-o baracă situată pe malul Someșului, Ioana Vladimirescu – redactor Informația Zilei și Lajos Fodor – Informația TV au descoperit un bebeluș de două luni, care locuia acolo împreună cu părinții, tatăl bolnav de epilepsie.

Pentru a preveni astfel de situații, miercuri, la emisiunea Agenda Publică, emisiune difuzată de Informația TV, i-am invitați pe reprezentanții SPAS Satu Mare, pe cei ai Asociației Stea și am intrat în legătură telefonică directă cu Radu Bud – prefectul județului Satu Mare, Gabor Kereskenyi – primarul municipiului Satu Mare, Mariana Dragoș – directorul DGASPC Satu Mare, Gabriela Opriș – director Serviciul Județean de Ambulanță Satu Mare. ~n studioul Informația TV s-au aflat: Doina Văsuț – director SPAS Satu Mare, Adrian Balaj – șef Birou Prestații Sociale din cadrul SPAS, Diana Bențe – Asociația Stea, Ioana Vladimirescu – redactor Informația Zilei.

Am realizat această emisiune pentru ca împreună cu autoritățile statului și cu ONG-urile să găsim o soluție pentru oamenii străzii. Asta cu at]t mai mult cu c]t în aprilie 2015, șase persoane care trăiau într-o baracă pe malul Someșușui au ars de vii, dintre care trei erau copii de 1, 3 și 9 ani. În urma demersului jurnalistic am aflat că anul trecut de la bugetul Primăriei Satu Mare au fost finanțate 8 ONG-uri, iar anul acesta vor fi finanțate 10 astfel de instituții. Pe l]ngă banii primiți de la primării, ONG-urile au fost finanțate și de Consiliul județean Satu Mare. 10 ONG-uri din domeniul social au primit bani anul trecut de la Consiliul județean Satu Mare. Trebuie subliniat faptul că și alte primării din județul Satu Mare finanțeazaă ONG-uri.

Anul trecut, cele 8 ONG-uri au primit de la bugetul municipiului Satu Mare 1.100.700 lei, adică peste 11 miliarde de lei vechi. Vom vedea c]ți bani vor aloca anul acesta consilierii ONG-urilor din municipiu. Astfel, Caritas 415. 800 lei – adică 4.158.000.000 lei vechi, Asociația Langdon Down 126.000 lei, adică 1.260.000.000 lei, Freres 50.000 lei – adică 500.000.000, Asociația Sf]ntul Benedict 90.100 lei – adică 901.000.000 lei vechi, FARA Foyer – 34.000 lei – 340.000.000 lei vechi, Asociația Surorile de caritate 112.400 + 55.100 contract de screening – adică 1.124.000.000 lei vechi plus 551.000.000 lei vechi, Acoperăm]ntul Maicii Domnului – 105.600 lei – adică 1.056.000.000, Asociația Stea 95.000 + 16.700 contract – adică 950.000.000 lei vechi plus 167.000.000 lei vechi contract. Toate aceste sume au fost virate anul trecut de la bugetul Primăriei Satu Mare către ONG-urile mai sus amintite.

Și Consiliul județean Satu Mare a finanțat anul trecut 10 ONG-uri pe partea socială. Astfel în 2016, cele 10 ONG-uri au primit de la Consiliul județean Satu Mare 1.032.208 lei – adică 10.322.080.000 lei vechi. În continuare vă prezentăm ONG-urile cofinanțate anul trecut de Consiliul județean Satu Mare. Asociația „Ajutăm să învățăm” – 93.600 lei – adică 936.000.000 lei vechi, Acoaicația „Congregația Fiicele Îndurării” – 81.116 lei, adică 811.160.000 vechi, Asociația Lăcrîmioara Carei – 196.950 lei – adică 1.969.500.000 lei vechi, Asociația Langdon Down – 83.868 lei adică 838.680.000 lei vechi, Caritas Satu Mare – 84.272 lei – adică 84.2720.000 lei vechi, Asociația Caritas Catolic Oradea – 18.120 lei – adică 181.200.000 lei vechi, fundația Down Carei – 39.776 lei – adică 397.760.000 lei vechi, Fundația Caritativ Creștină Oikodomos – 147.966 lei – adică 1.479.660.000 lei vechi, Sociatatea Crucea Roșie Satu Mare – 40.000 lei adică 400.000.000 lei vechi, asociația Casa Speranței – 246.540 lei – adică 2.465.400.000 lei vechi.

Să nu uităm că sume importante de bani se cheltuie prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar și Serviciul Public de Asistență Socială, acestea au alte sume de bani alocate pentru activități sociale. Așadra anul trecut de la Primăria Satu Mare și de la consiliul Județean Satu Mare au mers spre ONG-uri din domeniul social peste 21 de miliarde de lei vechi.

În aceste condiții este normal să ne întrebăm și să-i întrebăm pe cei responsabili ce fac toate aceste instituții publice și ONG-uri cu o grămadă de bani? În plus toate aceste ONG-uri beneficiază de sprijin extern, de sponsorizări, dar și de 2% din impozit donată de unii sătmăreni cu suflet. După cum ați putut vedea urmărind emisiunea cu titlul: „Cum ajutăm oamenii fără adăpost în timpul gerului năprasnic?” difuzată miercuri de la ora 20, cei responsabili au încercat să arunce respeconsabilitatea unii în cârca celorlalți.