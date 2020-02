Peste 80% din cartofii care se vând în România conţin chimicale

Însă cartofii românești sunt sănătoși, netratați cu pesticidul interzis numit imazalil

În ultima perioadă, la nivel naţional pare să se fi declanşat o campanie de conştientizare sau informare a românilor cu privire la substanţele dăunătoare organismului uman regăsite în o serie de produse la raft. Printre cele mai contaminate legume şi fructe se numără merele şi cartofii. Potrivit unor estimări, peste 80% din cartofii care se vând pe piaţa românească provin din import, din ţări unde folosirea imazalilului este permisă pentru a se asigura o păstrare pe termen lung, fără pierderi datorate putregaiurilor.

Un comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) despre nivelul pesticidelor depistat în legume şi fructe a stârnit isterie şi panică. Cel mai blamat a fost cartoful. Fermierii care cultivă cartofi îi liniştesc pe români: cartoful românesc nu este tratat cu pesticidul interzis numit imazalil.

Reacția Federaţiei Naţionale a Cartofului

Federaţia Naţională a Cartofului din România a luat poziţie.

Iată câteva din cele mai însemnate aspecte menţionate: “Formulările de-a dreptul iresponsabile, gen “doldora de pesticide”, “cele mai nesigure alimente”, “pline de chimicale” şi altele asemenea nu fac altceva decât să provoace panică şi confuzie la nivelul consumatorului. Prezentarea de informaţii scoase din context, ambigue în cel mai bun caz, este o dovadă de superficialitate în abordarea unei probleme foarte serioase cum este sănătatea consumatorilor. Cartoful produs în România nu este în niciun caz tratat cu imazalil, substanţă neomologată la noi în ţară pentru folosirea la această cultură. Produsele de protecţia plantelor folosite în cultura cartofului sunt foarte atent monitorizate, chiar draconic am zice noi. Toţi fermierii utilizatori înregistraţi şi autorizaţi pentru folosirea acestor produse sunt controlaţi periodic foarte serios de către Agenţia Naţională Fitosanitară şi de către Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase. Fermierii noştri folosesc cca 25% din cantităţile medii de îngrăşăminte şi produse pentru protecţia plantelor folosite de fermierii din UE. Toţi fermierii care livrează cartofi pe piaţă efectuează analize la laboratoare autorizate pentru depistarea de reziduuri de pesticide. Cartoful este un adevărat filtru natural al substanţelor dăunătoare. Imazalilul şi inhibitorii de încolţire se aplică numai în depozit şi după cum am menţionat mai sus nu sunt produse accesibile producătorilor români, nefiind omologate. Drept dovadă cartoful românesc este mai puţin atractiv comercial la această oră şi în mod normal un pic mai deshidratat. Situaţia este similară şi la alte culturi la care s-a făcut recent referire în mass media. Facem un apel la responsabilitate către presa românească. Înainte de a crea panică ar fi necesară o minimă documentare. Noi vă stăm cu plăcere la dispoziţie”.

Comunicatul remis presei din care am spicuit este semnat de Romulus Oprea, preşedinte FNCR, Ioan Moroianu, director executiv, Tănase Aurel, preşedinte OIPA.