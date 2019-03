Peste 700 de sportivi vin pe tatami la Satu Mare

Sâmbătă şi duminică avem Campionatul Naţional de judo U14 şi U16

Satu Mare se pregăteşte să găzduiască în weekend un eveniment de mare anvergură. După succesul de anul trecut la U13, Federaţia Română de Judo a acordat oraşului nostru, în 2019, finalele Campionatului Naţional de judo U14 şi U16 la individual, masculin şi feminin. Sala LPS “Ecaterina Both” se va umple la refuz sâmbătă şi duminică, organizatorii ne anunţă că s-au înscris peste 700 de judoka, un număr impresionant.

Sigur că acestui număr mai putem adăuga oficiali, antrenori, părinţi şi prieteni. Cu siguranţă vor trece pragul sălii de sport peste 1.000 de persoane.

Organizatorii acestui eveniment sunt Federaţia Română de Judo, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, CS Fuşle Security Satu Mare şi pentru a prefaţa acest eveniment de mare amploare, miercuri s-a organizat o conferinţă de presă. În faţa jurnaliştilor s-a prezentat Marian Halas (foto pagina 1), antrenor la CSM Satu Mare.

“Suntem pentru a doua oară gazda unui campionat naţional. După cel de anul trecut am crescut în vârstă. Vom avea cei mai buni sportivi la categoriile de sub 14 şi sub 16 ani. Federaţia m-a anunţat că s-au înscris peste 700 de sportivi de la peste 60 de cluburi din ţară. Vor veni peste 1.000 de oameni la noi în Satu Mare! Au fost probleme legate de cazare, mulţi au fost nevoiţi să aleagă diferite localităţi din împrejurimi. Legat de sportivii de la clubul meu, cred că putem să obţinem măcar 3 sau 4 medalii preţioase”, ne-a declarat Marian Halas.

Vineri vor sosi la Satu Mare toţi cei implicaţi, iar sâmbătă, de la ora 9:00, va lua startul Campionatul Naţional U14, iar duminică, de la aceeaşi oră, cel U16. De precizat că sportivii de la U14 n-au dreptul să participe la U16. Totodată, la o categorie de greutate vor fi câte 32 de sportivi. Organizatorii pregătesc patru tatami (suprafeţe de luptă) pentru concursurile din weekend.

Sportivii sătmăreni care vor lupta sâmbătă şi duminică:

CSM Satu Mare – antrenor Marian Halas

U14: Paul Cîmpan (42 kg), Emanuel Tar (42 kg), Adina Micaş (+63 kg), Carina Paşca (32 kg), Giulia Paşca (32 kg), Rareş Paşca (34 kg), Dragoş Polgar (38 kg).

U16: Zenoviu Şter (66 kg), Miguel Codreanu (46 kg), Paul Filip (66 kg), Antonio Ilie (60 kg), George Ilie (50 kg), Nicholas Paşca (42 kg).

CS Unio Satu Mare – antrenor Mihaly Terely

U16: Luca Felber (60 kg), Cris Felber (60 kg), Natalia Chitaş (52 kg).

CS Judo Master Satu Mare – antrenor Attila Pelcz

U16: Cristina Mureşan (70 kg), Raul Oprea (+81 kg), Răzvan Timoc (81 kg), Jeremos Lehel (60 kg).

Marian Halas ne-a transmis că din totalul 40, Satu Mare va avea cinci arbitri: Ramona Igna, Vasile Fuşle – arbitri continentali, Ovidiu Pop, Florin Fuşle, Attila Gergely – arbitri naţionali.

Sătmărenii sunt invitaţi să urmărească o adevărată competiţie de judo. Vor fi sute de meciuri, iar în fiecare zi se începe la ora 9:00. Sigur se va lăsa seara până se va termina totul, atât sâmbătă cât şi duminică.