Peste 5.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns la Satu Mare

În decursul săptămânii trecute au ajuns la Satu Mare un număr de 4.730 doze de vaccin antigripal. Anterior acestei tranșe în județul nostru au mai sosit 480 de doze de vaccin, care după cum precizează dr. Macrina Mihai, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare, au fost distribuite în proporție de 80% persoanelor cărora se adresează aceste două tranșe. Mai exact, prima tranșă de vaccin antigripal a fost destinată exclusiv personalului medical și celui de îngrijire, care după cum anticipează dr. Macrina Mihai va fi tot mai solicitat din cauza apariției virozelor într-un număr tot mai mare în sezonul rece.

Deoarece prima tranșă a fost insuficientă pentru personalul medical și de îngrijire, s-a suplimentat numărul dozelor și din cea de-a doua tranșă, iar cele rămase au fost distribuite populației.

Distribuirea dozelor a început

Din grupul care are întâietate la dozele de vaccin antigripal se numără și peroanele vârstnice, bolnavii cronici care sunt în evidențe, persoanele sensibile la îmbolnăviri, femeiile însărcinate, copiii și chiar și colectivitățile de tineri și copii. Totodată această ierarhizare o pot face și medicii de familie în cabinetele lor unde pot stabili prioritățile între pacienți.

”Solicitarea noastră de vaccin este bineînțeles mai mare decât atât aceste doze pe care le-am primit și da, vom mai primi și alte doze de vaccin antigripal. Anul trecut am primit trei tranșe de vaccin antigripal, și mă gândesc că și anul acesta vom primi trei tranșe sau dacă se reușește achiziția unui lot mai mare care să acopere întreg necesarul probabil că vom mai primi încă o tranșă”, a declarat dr.Macrina Mihai, directorul executiv al DSP Satu Mare.

Distribuirea dozelor de vaccin antigripal către medicii de familie a început în scurt timp de la primirea lor, iar după cum precizează dr. Macrina Mihai acest lucru s-a făcut într-un mod cât mai echitabil astfel încât fiecare medic de familie să primească un număr de doze satisfăcător. Abia luna viitoare, când medicii vor prezenta decontul, va fi cunoscut numărul persoanelor care s-au vaccinat.

Directorul DSP Satu Mare a afirmat că la nivelul județului Satu Mare nu a existat niciun caz confirmat de gripă în acest sezon rece, însă a existat o persoană care a prezentat suspiciuni de îmbolnăvire cu virusul gripal.

”Un caz confirmat serologic de gripă la nivelul județului Satu Mare nu am avut. Am avut o suspiciune de caz de îmbolnăvire cu virus gripal, dar pentru că stare de sănătate a pacientului a fost bună acesta a refuzat internarea, astfel încât nu am putut să avem confirmarea certă a acestui caz de gripă”, a precizat dr. Macrina Mihai, directorul DSP Satu Mare

Potrivit datelor oferite de DSP Satu Mare în perioada 14-20 octombrie 2019 au fost raportate un număr de 388 de cazuri de viroze, cu 11 cazuri mai puține decât în a doua săptămână de raportare (7-13 octombrie), însă cu aceeași frecvență crescută a îmbonăvirilor la copiii cu vârsta cuprins între 0-14 ani, respectiv 48 de cazuri la grupa 0-1 an, 91 cazuri (2-4 ani) și 119 cazuri (5-14 ani). În privința pneumoniilor au fost raportate 81 de îmbolnăviri.