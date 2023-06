Peste 2,1 milioane de înnoptări au fost plătite cu tichetele de vacanţă, în ultimii cinci ani

Peste 2,1 milioane de înnoptări au fost achitate cu voucherele de vacanţă, în ultimii cinci ani, potrivit unui sondaj realizat de o platformă hotelieră online, dat publicităţii miercuri, 7 iunie. Numai în primele cinci luni ale acestui an, au fost deja înregistrate 337.336 de înnoptări plătite cu tichete, în creştere de trei ori în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2022.

„Voucherele de vacanţă sunt implementate pe piaţa din România de cinci ani, această strategie fiind aplicată şi de alte state europene cu scopul dezvoltării turismului intern. Singurul an de pauză a fost 2021, când Guvernul nu a acordat vouchere noi, însă le-a prelungit pe cele rămase nefolosite din 2019 şi 2020 (pe fondul pandemiei Covid-19). În ultimii 5 ani au fost plătite cu tichetele de vacanţă 2.118.729 de înnoptări, o cifră care susţine, încă o dată, aportul acestora”, se arată într-un comunicat de presă al Travelminit.

Începând din 2022, tichetele de vacanţă sunt disponibile exclusiv pe suport magnetic, sub forma unui card care va fi alimentat şi anul acesta cu 1.450 de lei, aceeaşi sumă ca şi până acum.