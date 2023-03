Peste 20% din maşinile rulate din România sunt cumpărate fără an de fabricaţie cunoscut

Pentru cel puţin una din cinci maşini second hand (22,6%) vândute în România, cumpărătorii nu cunosc vârsta reală şi achiziţionează, fără să ştie, o maşină care este de fapt mai veche decât le-a spus vânzătorul. Cebia, o companie care ajută de multă vreme şoferii să lupte împotriva practicilor neloiale în vânzarea de maşini second hand, a realizat o analiză a 15.300 de anunţuri auto pentru piaţa din România, selectate aleatoriu. Anul de fabricaţie este unul dintre criteriile cheie folosite de oameni pentru a alege o maşină second hand.

„Majoritatea acestor maşini sunt întinerite artificial cu un an calendaristic, dar există şi maşini în care diferenţa dintre anul declarat şi anul real de fabricaţie este de câţiva ani”, spune Martin Pajer, CEO Cebia, potrivit Agerpres.

Întinerirea unui vehicul se bazează cel mai adesea pe faptul că anunţul menţionează data primei înmatriculări a vehiculului, nu anul de fabricaţie. „Cu toate acestea, în timpul analizei noastre am întâlnit şi cazuri în care anul de fabricaţie nu corespundea nici cu anul primei înmatriculări, ci era complet inventat. În unele cazuri, dealerii au precizat şi anul modelului, întinerindu-se astfel maşina”, explică Martin Pajer. Anul de fabricatie nu se poate citi din certificatul tehnic. „Mulţi vânzători s-ar putea efectiv să nu cunoască anul de fabricaţie şi astfel să nu fie o înşelăciune ţintită, dar consecinţele sunt aceleaşi pentru cumpărător. Ei cumpără o maşină mai veche la un preţ mai mare decât merită. Cu toate acestea, ar trebui şi să spunem că nu puţini vânzători cunosc anul efectiv de fabricaţie, ci doar prezintă clientului anul primei înmatriculări pentru a întineri maşina şi a o vinde mai repede şi pentru mai mulţi bani”, precizează Martin Pajer.

Anul de fabricaţie diferă de anul primei înmatriculări cel mai adesea pentru maşinile care au fost produse între septembrie şi decembrie şi înmatriculate la începutul anului următor. Chiar dacă are aproximativ şase luni, maşina este calendaristic mai veche şi valoarea ei este mai mică. Pentru maşinile rulate mai „tinere”, diferenţa este în medie de 6 250 de lei, şi bineînţeles mai mare pentru maşinile de lux. Dacă maşina a fost folosită ca maşină de showroom, diferenţa dintre cei doi ani este de obicei de doi sau mai mulţi ani.

Cel mai simplu şi rapid mod de a afla anul real de fabricaţie este să-i verificaţi istoricul online pe ro.cebia.com. Datele despre anul de fabricaţie provin direct de la producători, la fel ca informaţiile despre ţara de origine, echipamentele sau evenimentele de rechemare. Surse suplimentare permit, de asemenea, să aflăm dacă vehiculul a fost acidentat şi, dacă da, cât de multe pagube a suferit, cum a arătat vehiculul după accident, dacă kilometrajul este dat înapoi, dacă vehiculul este furat sau grevat de un împrumut.