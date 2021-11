Peste 2.500 de sătmăreni n-au primit voucherele la Centrul de vaccinare de la Avram Iancu

Dr. Golea Niţă Bujor, coordonatorul Centrului, arată spre Guvern şi Ministerul Sănătăţii

Centrul de vaccinare anti-CORONAVIRUS de la Şcoala Avram Iancu este cel mai primitor din municipiul Satu Mare. Aici nu se stă la coadă, personalul ştie cum să se comporte cu sătmărenii şi, în general, atmosfera este liniştită. Există chiar şi un tonomat de cafea la intrare. Centrul de aici îl putem situa la polul opus faţă de ceea ce întâlnim la Policlinica Veche.

Tocmai de aceea, sătmărenilor li se recomandă să ia calea centrului din Micro 16. Sunt disponibile vaccinurile Comirnaty (Pfizer-BioNTech) şi Janssen (Johnson & Johnson), iar programarea nu este necesară.

Până joi, 18 noiembrie, la ora prânzului, la centrul de la Avram Iancu s-a atins pragul de 235 de persoane vaccinate.

“Cred că ne vom apropia azi de 500. Pare linişte pentru că spaţiul este generos şi lumea nu stă la coadă. La noi nu veţi vedea niciodată coadă, persoane care stau în ploaie să intre la vaccin. Totul merge bine”, ne-a declarat dr. Golea Niţă Bujor, şeful centrului de la Avram Iancu.

Vouchere epuizate, sătmărenii se leagă gratuit de doctori

Aşa cum se ştie, persoanele care se vaccinează cu doza 2, ori cu prima doză de Janssen, ar trebui să primească, în mod normal, vouchere de aproximativ 100 de lei. Dar ele nu mai există, iar doctorul Golea ne transmite că problema se află la Guvern şi Minister.

“O singură mare problemă avem: tichetele acelea, voucherele pe care trebuie să le primească oamenii. Mi se pare că este o bătaie de joc. S-au alocat bani de la buget la începutul campaniei, pentru c[ după aceea banii au dispărut, tichetele s-au epuizat. Pentru că, din păcate, populaţia României este foarte săracă, iar oamenii se leagă sufleteşte de acel tichet, de 100 de lei, vin şi ne înjură pe noi. Asta pentru că noi suntem în faţa lor. În mod normal, eu îi îndrum spre Prefectură. Nici măcar DSP-ul nu are nicio vină. Pe filiera asta e: Guvernul dă bani, Ministerul Sănătăţii îi aruncă la DSP-uri, iar DSP-urile fac licitaţiile şi apoi pot să emită bonurile. În momentul în care n-ai bani, nu poţi să faci licitaţiile fără acoperire. Cred că avem la tranzitul de la Avram Iancu, până acum sutem restanţi la cel puţin 2.500 de oameni care au făcut doza 2, ori s-au vaccinat cu Johnson la noi”, ne-a explicat şeful centrului de la Avram Iancu.

Se pare că se înregistrează o creştere la capitolul vaccinări cu Jenssen, fapt care-i bucură pe medicii şi asistentele de aici, cei care au întârzieri salariale de două luni.

Medicii şi asistenţii, neplătiţi de două luni

“În ultima perioadă, din cauza evenimentelor neplăcute de la punctul de vaccinare de la Petea, începe să crească numărul de vaccinaţi cu Johnson. În rest, Primăria Satu Mare ne ajută cu ce poate, suntem destul de bine organizaţi. Personalul este destul de redus. Avem medici de la UPU, asistente de pe secţiile grele din Spital. Este un colectiv închegat încă de pe vremea când lumea hulea AstraZeneca. Din punctul acesta de vedere suntem oameni fericiţi. La început, când s-au înfiinţat centrele de vaccinare, în prima lună s-au dat banii la timp. Lucrurile s-au schimbat. În vară au fost restanţe de patru luni. Acum sunt restanţe de două luni. Acestea trebuia să fie cuprinse în buget, mai ales în luna ianuarie, când ştiai că deschizi centre de vaccinare, şi că mai şi câştigi pe spatele nostru. Suntem impozitaţi pentru munca aceasta de siguranţă naţională cu 42%. Un registrator stă aici cu 11 lei pe oră, după ce se impozitează suma. Nici pe ăia să nu-i plăteşti?”, spune interlocutorul nostru.

Altfel, acesta nu vrea să comenteze episodul cu centrul de vaccinare de la Vama Petea.

“În prima zi când s-a deschis acel centru am fost chemat în ideea că vine şi ministrul de Interne. Am refuzat categoric. Am spus că eu am fost în Frontiera Petea să-i controlez pe cei de acolo, dar nu merg pentru aşa ceva. Sunt nişte colegi, fiecare răspunde de ceea ce a făcut. Noi ne străduim aici să fim excesiv de corecţi. Nu vreau să comentez. Nu este problema mea. Nu ţine nici măcar de partea organizatorică a Primăriei. Noi suntem singurii reprezentanţi ai Primăriei şi încercăm să nu avem probleme sub nicio formă”, ne-a mai spus doctorul Golea Niţă Bujor, căruia i-am cerut şi părerea legată de situaţia pandemică din următoarele luni: “Eu vă invit la a patra doză prin luna martie. Vin sărbătorile, vom auzi prin luna ianuarie că ne-am destrăbălat şi că au crescut îmbolnăvirile. Din păcate, vom ajunge la a patra doză de vaccin.”

Situaţia vaccinării în Satu Mare

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, situaţia în Satu Mare în 18 noiembrie 2021:

• numărul total de persoane vaccinate de miercuri până joi: 1.192, din care 417 cu prima doză şi 351 cu doza 3 de rapel.

• număr total centre în care s-a realizat vaccinarea: 6 (Ambulatoriul de specialitate Satu Mare, Şcoala ”Avram Iancu” Satu Mare, Grup Şcolar Industrial ”Iuliu Maniu” Carei, Ambulatoriu Spital Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Tăşnad, PCTF Petea)

• cabinete de medicină de familie care au început vaccinarea: 66 din care 39 în mediul urban şi 27 în mediul rural.

• vaccinaţi în cadrul Maratonului Vaccinării: 4.525

• numărul total de persoane vaccinate: 123 043

• numărul de reacţii adverse raportate ieri: 0

Echipele mobile ale MApN au vaccinat 2.460 de persoane, în 19 locaţii.