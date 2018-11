Peste 100 de fermieri din judeţ vor 3.000 de euro acordaţi ca sprijin pentru roşii

Importurile masive de roşii în perioada de toamnă – iarnă, de ordinul a zecilor de mii de tone, din anii anteriori au pus la treabă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, în sensul găsirii unor soluţii menite a reduce cantităţile de tomate, şi nu numai, care s-au adus şi se aduc în

România. Aşa s-a născut în primele luni ale anului 2017 programul de minimis pentru roşii.

Durata acestui program de producere sau cultivare a roşiilor în spaţii protejate sere ori solarii este de opt ani. Iată că în curând se încheie cel de al doilea an din program. Până se încheie cel de al doilea an şi al patrulea ciclu, iată că de câteva zile se desfăşoară cel de al doilea ciclu de producţie al anului în curs.

Suprafaţa minimă cultivabilă este de 1.000 de metri pătraţi

Acest program de susţinere financiară a producţiei de tomate în extrasezon are câteva prevederi care i-au tentat pe legumicultorii care în baza sprijinului acordat de stat au dorit să înceapă producţia de roşii în sere sau solarii, inclusiv la noi în judeţ, în extrasezon. Potrivit acestui program, legumicultorii interesaţi trebuie să planteze roşii pe minimum 1.000 de metri pătraţi în spaţii protejate.

Producţia minimă care trebuie să se valorifice la fondul pieţii este de 2.000 de kilograme, în vreme ce sprijinul financiar, la încadrarea în perioada de livrare şi cantitatea minimă impusă, este de 3.000 de euro.

Peste 160 de fermieri au pornit la început de an producţia de roşii

Aşa cum am sublinit în cele de mai sus, producţia de roşii în extrasezon pare tentantă prin prisma sprijinului financiar pe care-l acordă statul, prin ministerul de resort.

Cu scopul de a face ordine în acest sector şi de a exista nişte repere clare în ceea ce priveşte perioadele din an în care se vorbeşte despre producţia de roşii în extrasezon, s-au stabilit două cicluri de livrare într-un an. Primul ciclu se încheie la 31 mai, iar cel de al doilea se deschide la 1 noiembrie.

Livrările de roşii între 1 iunie şi 30 octombrie nu pot fi socotite ca fiind făcute în cadrul programului.

La puţin timp după ce s-au făcut socotelile privind livrarea de tomate în extrasezon din primul ciclu de producţie al anului în curs, dr. ing. Ioan Cioltean, directorul Direcţiei Agricole Judeţene Satu Mare, a prezentat presei o statistică referitoare la acest program de minimis pentru anul în curs.

Din informaţiile puse la dispoziţia presei, rezultă faptul că în acest program de producere a roşiilor în extrasezon la nivel de judeţ s-au înscris 165 de fermieri interesaţi. Îmbucurător este faptul că în primul ciclu al anului 32 de fermieri au reuşit să livreze pieţei locale cantitea de roşii impusă de program, adică 2.000 de kilograme.

Desigur, livrările au continuat şi după expirarea termenului de închidere a primului ciclu, lucru de care s-au bucurat sătmărenii, fiind vorba despre 88 de fermieri care au pus în valoare producţia obţinută.

Pentru cel de al doilea ciclu au plantat roşii 108 fermieri, care în această perioadă trebuie să asigure livrarea roşiilor atâta timp cât vor putea menţine în sere ori solarii temperatura potrivită pentru coacerea legumelor.

Având în vedere succesul obţinut la nivel naţional cu acest program de sprijinire a producţiei de tomate în spaţii protejate, atât legumicultorii cât şi o serie de specialişti au propus MADR extinderea acestui sprijin financiar şi în cazul altor legume. Aşa se face că este aproape sigur din anul viitor sprijinul financiar nesperat pentru cultivatorii de usturoi.

De anul viitor vor primi un ajutor nerambursabil de 3.000 de euro de la Ministerul Agriculturii, la fel ca producătorii de tomate. Ei trebuie să aibă atestat de producător, să comunice direcţiilor agricole judeţene rezultatele recoltei şi să valorifice producţia.

Banii vor putea fi folosiţi doar pentru seminţe şi întreţinerea culturilor, însă nu şi pentru cumpărarea de utilaje. Subvenţia va fi plătită într-o singură tranşă.