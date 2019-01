Personaje vizibile şi invizibile

Viaţa politică se învârte în jurul unui foarte redus număr de personaje. Prin natura funcţiei se află mereu în centrul atenţiei preşedintele republicii, primul ministru, preşedinţii celor două camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar în mod excepţional miniştri, funcţionari publici, parlamentari, primari etc. care sunt în centrul unor scandaluri. Uneori, în mod incidental, devin protagoniştii primelor pagini ale ziarelor oameni care au realizat câte ceva.

Realitatea se află dincolo de personajele care joacă în comedia de zi cu zi. Preşedintele merge la schi. Este o ştire. Viorica Dăncilă se bâlbâie la un nume de prim ministru al unei ţări din afara UE. Este o ştire. Liviu Dragnea este chemat la DNA. Este o ştire. Dar ce se află dincolo de aceste fapte banale? Unde trebuie căutată România adevărată, profundă?

Poate în activitatea unor funcţionari despre care presa nu a scris şi nu va scrie niciodată dacă nu vor fi protagoniştii unor scandaluri. Poate că România reală poate fi aflată în jurul unor oameni de afaceri, a unor oameni de cultură care se ridică mult peste standardele atinse de politicieni.

A căuta realitatea dincolo de politică este o acţiune sortită eşecului. În ultima perioadă preşedintele Iohannis şi-a găsit o nouă formă de luptă politică. Se opune oricărui demers al guvernului.

Guvernul demite un ministru, preşedintele se opune. Guvernul propune un nou ministru, preşedintele se opune. Ce înseamnă asta? Că ne aflăm în plină campanie electorală şi prin orice mijloace fiecare jucător politic înţelege că trebuie să se afle în centrul atenţiei.

Moduri viclene de a atrage atenţia asupra unor figuri politice sunt sondajele. Un prim scop al sondajelor este să creeze ierarhii.

Cine comandă stă în faţă. În sondajele comandate de PSD se înţelege că PSD iese pe primul loc. Dacă sondajul este comandat de PNL este de la sine înţeles că PNL este favorizat. Cu toate acestea sondajele continuă să atragă. Oamenilor le plac ierarhiile chiar dacă nu cred în ele.

În următoarea perioadă agenda publică va fi ocupată de presupuşii candidaţi la preşedinţie. Printre ei se află viitorul preşedinte? Nu se ştie. Dintre numele vehiculate în sondaje doar unul este sigur că va candida. Este actualul preşedinte. Alte nume: Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Gabriela Firea, Victor Ponta, Dacian Cioloş.

Ultimul nu are un statut foarte cert. A fost prim ministru tehnocrat. În ultima vreme PNL îl consideră vinovat pentru rezultatele slabe obţinute la alegerile din 2016 pentru că l-a susţinut, iar acesta nu i-a întors serviciul.

Din lista scurtă a posibililor candidaţi prezidenţiali, Dacian Cioloş este personajul cel mai secretos. Cine îl susţine, pentru ce a rămas în centrul atenţiei şi după ce nu a mai ocupat nicio funcţie publică şi nu are nici în mod clar o formaţiune politică?

În altă zonă, un alt posibil candidat are în spate cel mai mare partid, dar nu întreg partidul îl agreează în postura de candidat prezidenţial. Este sub scorul partidului, în vreme ce Călin Popescu Tăriceanu este peste partid, peste ALDE.

Apare printre favoriţi şi Gabriela Firea. Primarul general al Capitalei are o poziţie fragilă în partidul pe listele căruia a candidat. Între ea şi Dragnea a izbucnit un scandal şi era cât pe ce să fie exclusă din PSD.

Fiecare dintre aceste personaje au mai multe bile negre decât albe. Avantajul lor constă în faptul că datorită funcţiilor sunt singurele figuri publice vizibile.

Întrebarea este dacă lumea aşteaptă un personaj cu totul nou, unul care să aibă capacitatea de a reînvia speranţele majorităţii cetăţenilor români. Poate că există, dar ce partid este dispus să-l susţină? Un astfel de personaj din afara lumii politice a fost primarul din Sibiu.