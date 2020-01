Pericol de accidentare în Centrul Nou al municipiului Satu Mare

„De regulă, zona centrală a unei localităţi, indiferent de rangul acesteia, este deosebit de circulată – spunea deunăzi Lakatos Vasile, cititor al ziarului Informaţia Zilei. Nu de puţine ori, aleşii localităţilor nu au timp de a circula pe acolo pentru a vedea unele neajunsuri, fapt ce-i îndeamnă pe cetăţeni să semnaleze unele nereguli demne de luat în seamă.

Iată un caz concret din Satu Mare, aflat la doar câţiva metri de sediul Primăriei. O gură de canal, o fosă, ceva asemănător, este în gangul aflat la doar câţiva paşi de primărie, așa cum am mai menţionat. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar de câteva zile locul respectiv, cu dimensiuni aproximative de 40×40 de centimetri şi adâncime ceva mai mare, pândeşte neatenţia celor care circulă pe acolo. Pericolul de accidentare este cât se poate de mare. Situaţia este mult mai periculoasă în momentul în care pe lângă gura respectivă trec copii de câţiva anişori, scăpaţi de sub supravegherea părinţilor. Dacă există preocupare, dilema poate fi înlăturată simplu şi fără prea multe cheltuieli. Rama din cornier a fostului capac există. Se impune doar găsirea unei bucăţi de tablă mai groasă, care să reziste la trafic pietonal şi apoi să se taie la dimensiune. Tare vreau să cred că aleşii locali, sau city managerul Maskulik Csaba, vor decide remedierea stării de fapt înainte ca cineva – adult sau copil – să cadă în groapa respectivă. Cu siguranţă nu este obligaţia agenţilor economici care îşi desfăşoră activitatea în imediata proximitate, dar presupun că nu au nici interdicţie de a-şi proteja potenţialii clienţi. Dacă cineva nu a localizat pericolul despre care vorbesc, acesta are ca vecini o bancă şi o cantină tip restaurant, în buricul reşedinţei de judeţ”.