Pentru sătmăreni, Unicarm este sursa obişnuită de aprovizionare înainte de sărbători şi nu numai

Alimentele pentru masa de Crăciun ar putea costa cu 25% mai mult faţă de anul precedent. Acest lucru este generat de costurile majorate pentru utilităţi, în special în ceea ce priveşte gazul şi electricitatea. În pofida acestui fapt, unii dintre producătorii şi întreprinzătorii locali încearcă să menţină preţurile alimentelor la un nivel cât mai accesibil pentru toţi sătmărenii şi pentru toate buzunarele.

Este şi cazul lanţului de magazine Unicarm care, în pofida faptului că scumpirile au lovit fiecare domeniu al economiei, este totuşi preferat de marea majoritate a sătmărenilor, şi nu numai, în special când vine vorba de produse lactate şi de mezeluri, din producţia proprie.

„Mi se par produse de calitate şi la preţ convenabil. Sunt clientă veche şi am observat o fluctuaţie de preţuri, dar asta este oricum peste tot.

Este un magazin cu profil de carne şi de obicei de aici ne aprovizionăm. Acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, tot de aici de la Unicarm aleg să ne aprovizionăm, pentru mezeluri, pentru lactate şi alte produse din lapte, pentru că sunt de calitate şi am încredere în producător”, a declarat Mirela Covaci, clientă veche a Supermarket-ului Unicarm, pe care am surprins-o la raftul cu mezeluri.

Cât vor să cheltuie unii dintre sătmăreni pentru masa de Crăciun?

Iarna anului 2021 s-a anunţat a fi una cu mai multe creşteri de preţuri. Nici costurile mesei de Crăciun nu vor scădea, ci dimpotrivă. Românii vor fi nevoiţi să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru alimentele de sărbători, care se anunţă a fi mai costisitoare cu 25%, faţă de anii precedenţi, cel puţin o parte dintre ele. Scumpiri s-au anunţat şi înregistrat la carnea de porc, ulei, produse de panificaţie şi patiserie, precum şi la fructe şi legume.

Astfel, românii cu venituri mai mici vor fi nevoiţi să aloce un buget anume pentru sărbători, şi să îl respecte.

„Estimez că voi cheltui cu masa de Crăciun aproximativ 300 de lei, pentru că suntem două persoane. Mai vin şi musafirii, şi de Crăciun, şi de Anul Nou.

Poate mai mult am cheltuit în anii anteriori, pentru că erau şi copiii acasă, dar cum nu sunt de data aceasta, ne vom limita la suma menţionată. Pentru două persoane, cred că este suficient.

Voi cumpăra şuncă, caşcaval, cârnaţii nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun, costiţa…

Anul acesta am preferat să nu tăiem un porc, numai pentru două persoane. Dacă erau copiii acasă, era altceva, astfel că preferăm să luăm de la magazin toate cele necesare. Nu avea rost să sacrificăm un porc”, a mai precizat sătmăreanca Mirela Covaci. Întrebat de scumpirile care s-au simţit deja în buzunarele tuturor românilor, şi în ce măsură s-au reflectat aceste majorări în preţurile finale al produselor de la raft, Vasile Lucuţ, managerul Unicarm a declarat că a încercat totuşi menţinerea lor în limite decente, astfel încât pragul Supermarket-ului Unicarm, să fie, în continuare, preferatul românilor.

„Eu nu am pus preţuri mari, ca oamenii, clienţii să beneficieze atâta cât se poate, dar noi, anul acesta, am putea ieşi în pierdere. Ceea ce cumpărăm şi noi de la alţii cu preţul ridicat, mai sunt dobânzile de achitat, salariile, am 3500 de oameni cărora le dau salarii. Sunt nişte lucuri pe care încerc să le ţin în balanţă atâta cât pot. La un moment dat, nu ai ce face. Trebuie să ridici preţul, că nu ai ce face. Într-un cuvânt, e destul de greu. Nu vreau să sperii oamenii, dar eu zic să ne punem speranţele în Dumnezeu, în primul rând”, a menţionat antreprenorul Vasile Lucuţ.

Produse lactate şi din carne oferite de Unicarm

Supermarket-urile Unicarm oferă clienţilor o bogată varietate de produse din carne şi lapte, pentru toate gusturile şi posibilităţile. Chiar în urmă cu un an, s-au elaborat noi reţete pentru sortimente de mezeluri tradiţionale, de o calitate superioară.

„Aş spune că noi chiar avem acum o mulţime de sortimente de mezeluri. Am făcut anul trecut reţete foarte multe, noi, tradiţionale şi, slavă Domnului, avem ce oferi, numai nu ştim până când, pentru că este o situaţie foarte critică, chiar gravă în ceea ce priveşte porcul. Eu porcul, momentan, îl aduc tot din România, dar cum ştiţi, cu pesta este nenorocire totală. Bietele ferme se închid pe capete şi vom aduce tot din păcate din export, pentru că aşa se vrea. Ceea ce n-ar fi de dorit, pentru că eu, unul sunt împotriva importului, nu sunt de acord să se aducă de afară totul. Eu iau totul de aici, dar când nu mai am de unde, atunci mă duc dincolo şi la lapte şi la carne. La lapte nu iau de afară, decât 5%. Nici porc nu aduc de afară, numai că ceea ce vedem noi azi că se întâmplă este grav. Piaţa porcului este grav afectată de pesta porcină, pentru că nu s-a dorit împuşcarea mistreţilor, nu s-a dorit luarea măsurilor care se impuneau, iar situaţia acum este gravă. (…)”, a mai declarat antreprenorul Vasile Lucuţ.

Câteva dintre produsele din carne şi lactate comercializate de Unicarm sunt: ceafă de porc cu os vrac – 19,99 lei; scăricică de porc refrigerată vrac – 27,99 lei/kilogram; costiţă de porc fără slănină vrac – 20,49 lei/kilogram; cap de porc vrac – 7,49 lei/kilogram; costiţă de porc cu slănină şi şorici vrac – 21,49 lei/kilogram; picioare de porc vrac – 8,99 lei/kilogram; antricot mânzat fără os vrac – 36,99 lei/kilogram; vrăbioară mânzat fără os în caserolă – 33,95 lei/kilogram; gulaş din pulpă de porc refrigerată caserolă – 24,29 lei/kilogram; pulpă de mânzat la caserolă – 33,95 lei/kilogram; fleică de vită vrac – 27,49 lei/kilogram; limbă de porc vrac – 19,99 lei/kilogram; costiţă afumată, fiartă vrac – 32,75 – 33,69 lei/kilogram; fleică fiartă şi afumată vrac – 23,95 lei/kilogram; kaizer vrac 37,50 lei/kilogram; kaizer cu boia – 34,85 lei/kilogram; carne mânzat pentru friptură 38,49 lei/kilogram; vrăbioară mânzat fără os 33,95 lei/kilogram; cârnaţi de casă groşi refrigeraţi vrac – 20,79 lei/kilogram; cârnaţi de porc şi vită groşi, refrigeraţi – 24,49 lei/kilogram; cotlet de porc refrigerat fără os, la caserolă – 22,99 lei/kilogram; cârnaţi de casă subţiri refrigeraţi vrac – 24,99 lei/kilogram; cârnaţi de porc şi vită subţiri refrigeraţi vrac 21,25 lei/kilogram; salam picant extra crud-uscat – 40 lei/kilogram; pulpă de porc pentru saramură – 12,49 lei/kilogram; muşchi mânzat congelat – 54,99 lei/kilogram; carcasă de porc cu slănină şi picioare – 11,49 lei/kilogram; lapte de consum cu 1,5 % grăsime – 2,49 lei / litru; lapte de consum cu 3,5 % grăsime – 3,49 lei / litru; lapte consum la cutie cu 0,1% grăsime – 2,69 lei / litru; lapte de consum 3,5% grăsime cutie – 3,69 lei / litru; lapte de consum pet 1,5% grăsime, 1,4 litri la 4,49 lei; lapte consum pet de 1,4 litri şi 3,5% grăsime – 5,19 lei; iaurt light 0,1% grăsime – 0,85 lei / 125 g; lapte bătut 2% grăsime – 1,99 lei / 320 g; caşcaval împletit vid – 26,89 lei / kilogram; caşcaval Penteleu diferite sortimente 23,99 lei / kilogram; caşcaval Rucăr rotund vid – 15,69 lei / 430 g; brânză de vaci pentru prăjituri şi clătite la găleată – 15,79 lei / 1 kilogram.

Produsele din vită sunt din materie primă românească, de bună calitate­

Lista cu toate produsele oferite de Unicarm este mult mai variată şi pentru a beneficia de toate promoţiile oferite în această perioadă este recomandat să treceţi pragul magazinului din cartierul dumneavoastră.

Managerul Unicarm oferă clienţilor garanţia că toate produsele oferite sunt de o calitate superioară, fiind fabricate după reţete tradiţionale.

„Dacă vorbim de carne, aici avem o bucurie să spunem că tot ceea ce înseamnă mezeluri de vită sunt produse numai cu materie primă de la noi. (…)

După cum ştiţi, noi avem pentru tot omul sortimente de mezeluri, hai să zicem pentru toate buzunarele, care ce vrea să-şi cumpere. Avem sortimente de calitate superioară, din care consum atât eu, cât şi toţi membrii familiei mele.

Dar ne-am gândit la toate categoriile de clienţi, care îşi doresc să găsească orice sortiment de produs, aici la noi în magazin, să nu plece în altă parte. Şi eu garantez de produsele noastre că sunt de calitate foarte bună”, a mai precizat antreprenorul Vasile Lucuţ.