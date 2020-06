Pentru fiecare angajat care a fost în şomaj tehnic se acordă 41,5% din salariul brut

„Guvernul ştie că această perioadă prin care am trecut nu s-a terminat şi nu se termină imediat, ci că în continuare aceste firme se află în faţa unei serioase provocări, şi vine cu o măsură direct în sprijinul lor, prin acordarea unui procent de 41,5% din costul salarial al fiecărui angajat, pe care anterior angajatorul l-a avut în şomaj tehnic, deci căruia anterior i-a suspendat temporar contractul de muncă. Condiţia minimă pe care am pus-o este ca respectivul angajat să fi fost 15 zile în această situaţie de suspendare temporară a contractului de muncă, pentru a putea avea o continuitate în măsurile guvernamentale pe care le acordăm. Ca atare, venim în sprijinul celor care intră acum într-o nouă etapă, de la etapa în care au avut activitatea închisă, cu personalul aflat acasă, în şomaj tehnic”, a afirmat Violeta Alexandru, într-o recentă conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii a subliniat că angajatorii care apelează la această măsură de sprijin au obligaţia să păstreze locul de muncă activ până la finalul anului.

Sprijin de până la 2500 lei la angajarea tinerilor, celor peste 50 de ani, şi a românilor întorşi din străinătate

„O altă măsură activă pe care Guvernul a susţinut-o la propunerea Ministerului Muncii, constă în acordarea angajatorului a unei sume de maxim 50% din salariul unui angajat, până la 2500 de RON, pentru fiecare persoană angajată care se încadrează în categoria de vârstă 16-29 de ani sau are peste 50 de ani. Această măsură vizează deopotrivă segmentul de forţă de muncă tânără, dar şi pe cel care depăşeşte 50 de ani şi care se află în serioase situaţii de dificultate în a-şi găsi un loc de muncă. Această măsură care constă în acordarea unei sume care merge până la 50% din salariu, până la 2500 de RON, se adresează şi celor care au avut contracte de muncă în străinătate şi au fost întrerupte în această perioadă din motive neimputabile lor. Măsura luată de Guvern va acoperi o perioadă de 12 luni, cu obligaţia ca angajatorul să menţină fiecare angajat din categoriile anterior menţionate pentru o perioadă de încă 12 luni de la terminarea celei pentru care a primit suportul Guvernului”.