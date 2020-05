Pensionarii nu-şi pot permite să cumpere cireşe şi fasole verde la 20 de lei kilogramul

“Se apropie vara, cel puţin din punct de vedere calendaristic, spunea deunăzi pensionara Maria D., cititoare a ziarului nostru. Este o ofertă bogată în aceste zile de legume de sezon în general, dar şi de fructe în pieţele sătmărene. Dacă unele legume pot ajunge şi pe mesele noastre, ale pensionarilor, preţurile lor fiind accesibile, nu acelaşi lucru pot să-l spun spre exemplu în cazul cireşelor, care în aceste zile au preţuri cuprinse între 20 şi 25 de lei kilogramul.

Aceste fructe de sezon sunt în prezent mai scumpe decât unele sortimente de carne de porc. Un preţ greu accesibil am remarcat în piaţă la fasolea verde, care marţi, 26 mai, în Piaţa Someş se vindea la 18-20 de lei kilogramul. Este îmbucurător faptul că de două sau trei zile, a scăzut puţin preţul căpşunilor. Acesta fiind cuprins între 9 şi 10 lei kilogramul. Am auzit că scade preţul acestor fructe şi în camp. Nu vreau să fac reproşuri nimănui. Producătorul stabileşte preţul pentru marfa pe care o are, dar simt un gust amar când mă gândesc la majoritatea pensionarilor cu pensii de 700-900 de lei şi la diferenţa uriaşă faţă de unele preţuri din magazine şi pieţe. Până şi banalele mere au ajuns să coste 5-6 lei kilogramul. Oare ce anume ne vom permite pe viitor să cumpărăm?“