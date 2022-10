Pensie de handicap în bătaie de joc: 64 de lei

Zilele trecute am fost contactaţi de Boitor Elisabeta din Ro;iori, o pensionară în vârstă, cititoare a cotidianului nostru. Dânsa este revoltată de pensia mică pe care o are soţul ei, Valer Boitor, acum cu probleme grave de sănătate.

“Soţul meu a suferit un AVC în aprilie şi unul în august. Nu mai vorbe;te bine, abia umblă cu un cadru metalic. Are 76 de ani şi primeşte o pensie de 1.800 lei, deşi a lucrat 42 de ani la Unio. Am fost la comisia de specialitate, dar l-a încadrat cu grad mediu de handicap şi mai primeşte în plus 64 de lei. Sunt aceştia bani suficienţi să îngrijeşti un om bolnav? E bătaie de joc.

Mi-a spus cineva că ar trebui să fac contestaţie, dar eu nu pot să mă plimb prin tribunale. Abia ne descurcăm de la o lună la alta şi acum vor veni şi facturi mari, care ne vor îngropa de-a binelea”, ne-a spus cu jale cititoarea noastră.