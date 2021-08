Pe urmele PSD, PNL devine un partid al recompenselor

Învins înainte de meci, tot mai izolat în partidul pe care, practic nu-l mai conduce, Ludovic Orban nu recunoaşte victoria înainte de termen a contracandidatului său.

Florin Cîţu, intrat în PNL pe uşa din spate, adus de un prieten, acum mai puţin de cinci ani, şi-a atras de partea lui majoritatea covârşitoare a conducerii organizaţiilor judeţene.

Desemnarea delegaţilor la mega-congresul din 25 septembrie va transfera disputa de la vârf în teritoriu. În economia alegerilor va conta prea puţin dacă printre delegaţi se vor strecura şi susţinători ai lui Ludovic Orban. Pentru actualul preşedinte al PNL nu se mai întrevede nicio şansă de a-şi reînnoi mandatul.

La ultima şedinţă a BPN convocată pentru desemnarea ministrului de Finanţe, a fost un singur vot împotrivă, al preşedintelui Orban. Izolarea simbolică a lui de la Cluj, când a fost lăsat singur pe un rând de scaune, s-a transpus şi la votul în forumul de conducere, numit Biroul Politic Naţional.

Important pentru opinia publică este faptul că Orban nu pleacă fără luptă, deşi este făcut knock-out înainte de termenul final de depunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte.

Campania, cea mai lungă campanie internă la care a fost supus un partid, a adus imense prejudicii de imagine PNL-ului, dar în acelaşi timp a oferit ocazia publicului de a înţelege mai bine ce sunt, cum sunt cu adevărat partidele politice.

Pe urmele PSD, s-a văzut acum foarte clar că şi PNL este un partid al recompenselor. La fel ca în cazul dresajului. Căţeluşul care execută comenzile dresorului primeşte un cubuleţ de zahăr.

Mai vizibile la partidele mari, mai discrete la cele mici, întreaga viaţă de partid se bazează pe recompense. Unui partid mare îi revin foarte multe funcţii. Deci are ce împărţi.

Dacă PSD şi PNL sunt partide care-şi bazează puterea şi influenţa pe recompense, următorul partid ca pondere în parlament, USR PLUS, devine important, sare în ochii publicului, numai când are adversari.

USR a crescut şi s-a dezvoltat pe spinarea PSD, scandând în piaţă, “PSD, ciuma roşie”, dar iată că odată intrat la guvernare rămâne fără obiectul muncii.

Ce sens mai are să critice PSD, un partid aflat în opoziţie? Fără direcţie ideologică şi doctrinară, singura salvare a USR PLUS este activismul politic. USR PLUS vrea o schimbare socială şi politică radicală, se declară cea mai reformistă formaţiune din coaliţia actuală, dar nu ştie ce să schimbe, şi nu are forţa de a schimba ceva.

Pe de altă parte, liderii săi urmând exemplul îmbătrânitelor în rele formaţiuni, PSD şi PNL, au prins şi ei gustul recompenselor, gustul puterii.

Deveniţi dependenţi de putere şi privilegii, useriştii trebuie să aibă o voinţă de fier pentru a ieşi de la guvernare. Nimic nu le garantează că intrând în opoziţie vor creşte în ochii alegătorilor. Şi USR şi PLUS şi-au făcut intrarea ca partide de nişă. Şi după fuziune ele continuă să aibă un electorat restrâns, greu de încadrat într-o categorie socio-profesională. Este mai mult o stare de spirit, #Rezist, adoptată întâi de ei, apoi devenit un termen peiorativ „reziştii”.

Partid clasic, în adevăratul sens al cuvântului, a rămas doar UDMR. Va deveni AUR un adversar natural al UDMR? Nu se ştie, şi nici nu prea contează dacă această formaţiune nouă va prelua ceva din retorica fostului PRM al lui Vadim Tudor.

Acum s-a trezit să protesteze împotriva primirii refugiaţilor din Afganistan. Va ridica flamura şi împotriva ungurilor?

Odată jocurile făcute în PNL, se pune întrebarea dacă Florin Cîţu îşi va spori puterea. Nu ştim dacă rezultatele de până acum se datorează abilităţii lui politice, sau sunt exclusiv meritele anturajului. Există un grup extern, aşa cum sugera Ludovic Orban despre premier, sau într-adevăr, a apărut în PNL oarecum de la sine „un suflu nou”?

Acest „suflu nou” nu se reflectă în intenţiile de vot. Sondajele arată că PNL a pierdut apoximativ şapte procente, de la 25% obţinute la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului trecut, ajungând acum la vreo 18%.

Sunt multe întrebări legate de toate partidele. Deasupra tuturor planează foarte multe necunoscute. Este posibil să se treacă, pe nevăzute, la un alt mod de a face politică? Din păcate, nu în sensul bun al cuvântului.